2021畢業歌／道明中學《對焦》

《對焦》

作詞：楊樹、高宏善

作曲：蕭明家、羅苡榕

演唱：張庭熙、黃上誠

創作理念：

六月，鳳凰花開的季節，也象徵著畢業季的來臨。回憶著過去三年來的點點滴滴，有歡笑、有淚水。畢業也同時代表著我們即將開啟人生另一個新的篇章，願我們各自高飛後，還可以保有以往的熱忱。

歌詞：

看著合照 青澀的我們 那些往事 你還記得嗎

三年的時光淚水與笑 讓快門與對焦留下這美好

每一分每一秒 思念起那學校 教室裡還有你我的歡笑

教室裡還有你我的歡笑

有些話我們沒說清楚你知道嗎

就讓經歷的年少輕狂給你解答

曾經有那一段青春一起揮灑

未來我們再相遇在這校門之下

慢慢勾勒出 回憶的輪廓 紅火楹用 烈焰在述說

三年的時光 依舊閃耀 用青春去刻下最美的記號

夕陽掛在天邊 我和你說再見 揮別了我們懵懂的年少

有些話我們沒說清楚你還記得嗎?

回首所有的感動不禁淚眼婆娑

曾經有那一段的青春一起揮灑

讓暴風雨都散去吧 我們再相約在這校門之下

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各自飛的這一刻 心中盪漾著不捨 回頭看 你在等我~ 哦~

有些話我們沒說清楚你還知道嗎?

就讓經歷的年少輕狂給你解答

曾經有那一段的青春一起揮灑

未來我們再相遇在這校門之下

未來我們再相遇在這校門之下