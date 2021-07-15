2021畢業歌／道明中學《對焦》

《對焦》
作詞：楊樹、高宏善
作曲：蕭明家、羅苡榕
演唱：張庭熙、黃上誠
創作理念：
六月，鳳凰花開的季節，也象徵著畢業季的來臨。回憶著過去三年來的點點滴滴，有歡笑、有淚水。畢業也同時代表著我們即將開啟人生另一個新的篇章，願我們各自高飛後，還可以保有以往的熱忱。
歌詞：
看著合照 青澀的我們 那些往事 你還記得嗎
三年的時光淚水與笑 讓快門與對焦留下這美好
每一分每一秒 思念起那學校 教室裡還有你我的歡笑
教室裡還有你我的歡笑
有些話我們沒說清楚你知道嗎
就讓經歷的年少輕狂給你解答
曾經有那一段青春一起揮灑
未來我們再相遇在這校門之下
慢慢勾勒出 回憶的輪廓 紅火楹用 烈焰在述說
三年的時光 依舊閃耀 用青春去刻下最美的記號
夕陽掛在天邊 我和你說再見 揮別了我們懵懂的年少
有些話我們沒說清楚你還記得嗎?
回首所有的感動不禁淚眼婆娑
曾經有那一段的青春一起揮灑
讓暴風雨都散去吧 我們再相約在這校門之下
各自飛的這一刻 心中盪漾著不捨 回頭看 你在等我~ 哦~
有些話我們沒說清楚你還知道嗎?
就讓經歷的年少輕狂給你解答
曾經有那一段的青春一起揮灑
未來我們再相遇在這校門之下
未來我們再相遇在這校門之下
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