2021畢業歌／輔仁中學《定義》

《定義》

作詞：劉若旻、林煒瑄、陳宏奕、黃裕翔

作曲：陳儀愷、蔣佳哲

演唱：許柚柔

創作理念：

在疫情當下，即使沒有畢業典禮，也要用歌聲留下回憶。紀錄屬於我們獨特的青春，鼓勵即將邁入下一個階段的我們：未來，該由我們主宰；成功，該由我們定義！

歌詞：

穿越過長廊 開啟青春的篇章

填滿了回憶 和想像

要勇敢去闖 就算迷失了方向

我們也都會 在你身旁 緣分還未散場

走過一路風霜 夢想自由就在不遠的前方

也許雙腳被弄髒心靈受了傷

毋免驚惶 就堅持願望 天公會疼惜戇人

咱毋通放袂記 彼一年的約定

毋管路途偌坎坷 照常大步向前

互相鼓勵扶持 你孤單我相伨

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時間親像流水 一目(目聶)就過去

用盡全力去拍拚 無論你佇佗位

成功這兩個字 由在咱去定義

整理好行囊 揮別青澀的模樣

為青春高唱 慷慨激昂 譜出心的樂章

那些年少輕狂 受過傷 越倔強 握緊手不放

不願投降 再苦也逞強 三年親像作眠夢

咱毋通放袂記 彼一年的約定

毋管路途偌坎坷 照常大步向前

互相鼓勵扶持 你孤單我相伨

時間親像流水 一目(目聶)就過去

用盡全力去拍拚 無論你佇佗位

成功這兩個字 由在咱去定義

咱毋通放袂記 彼一年的約定

毋管路途偌坎坷 照常大步向前

互相鼓勵扶持 你孤單我相伨

時間親像流水 一目(目聶)就過去

用盡全力打拼 燦爛過去才不算浪費

這個新的世紀 由你我來開始

成功這兩個字 由在咱去定義