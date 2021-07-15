2021畢業歌／慈濟中學《憑帆》

《憑帆》

作詞：丁乙倩、楊涵茵

作曲：李子安

演唱：莊秉寰、莊鈺翎

創作理念：

憑帆，平凡。 匆匆三年，這一趟平凡的旅程，因為有你們，青春燦爛了一回。 縱使有許多意外，讓我們倉促離別，但是所有的回憶與美好，會永遠陪著我們前行。 憑帆的的我們，不平凡。

歌詞：

牽著時間走 放下了失落 憑帆的我們 站在 蛻變的路口



青春 像是煙火 點燃我們說好的 承諾 人來人往 是 孤獨的流浪 海風吹散整片 悵惘 彼岸 就不再遙遠 曾經縈繞的細語 化成雲煙 不負時光 擲向 命運的海洋 一段平凡的旅程 幾千公里的夢想 歲月敲響驪音 撫平傷疤 我們引領盼望 細數著潮起潮落的光影 那份 塵埃的記憶 乘著扁舟 迎風啟航 追逐明日天涯 望向無盡遠方

匆匆三年 轉眼夏天 漫漫年月 定格永遠 翻找 從前遺忘的碎片 追逐 清澈藍天 迴廊守候 友情長久 驀然回首 揮別了依舊 牽著時間走 放下了失落 憑帆的我們 站在 蛻變的路口

彼岸 就不再遙遠 曾經縈繞的細語 化成雲煙 不負時光 擲向 命運的海洋 一段平凡的旅程 幾千公里的夢想 歲月敲響驪音 撫平傷疤 我們 引領盼望 穿梭在年少的人海茫茫 我們找到共同方向 不曾遺忘 不變信仰 一起走過的每一天 最好的模樣

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匆匆三年 轉眼夏天 漫漫年月 定格永遠 翻找 從前遺忘的碎片 追逐 清澈藍天 迴廊守候 友情長久 驀然回首 揮別了依舊 牽著時間走 放下了失落 憑帆的我們 站在 蛻變的路口

匆匆三年 轉眼夏天 漫漫年月 定格永遠 走出 時光繾綣的海洋 踏上 啟程的浪 迴廊守候 友情長久 我們不再停留 放下過往 一起期待 下一次相逢