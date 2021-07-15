2021畢業歌／南光高中《Constant》

《Constant》

作詞：林奇緯、尤馨平

作曲：姜柏正、周奕辰

演唱：尤馨平

創作理念：

在⾼中相遇，從陌⽣到友誼，再從友情到愛情，在我們準備跨越友情那條線時，突然卻步，關係降到冰點，直到畢業之際，我們才放下成⾒，感謝那段回憶，感謝這個青春，祝福對⽅，在未來能一切都好。

歌詞：

青春飄遠 回憶正凋謝

落下了眼淚 回頭看那起點

起點的我們 兜兜圈圈好幾回但最後的我們 還是走到盡點

曾經你的笑容 浮現在眼前如今握著盛夏 溫柔的落葉晚風輕輕擦肩

我們背向背走遠

什麼問題 什麼情緒 拉開我們之間的距離

那晚斑斕 光影一瞬永遠那個夏天 蟬鳴還在耳邊

我想和你在 操場奔跑 在球場單挑想回到從前

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還記不記 得妳我的誓言還懷不懷 念美好的從前

絢爛回憶湧現 那些 最初的信念你的笑顏 不曾改變

曾經你的笑容 浮現在眼前如今握著盛夏 溫柔的落葉晚風輕輕擦肩

我們背向背走遠

什麼問題 什麼情緒 拉開我們之間的距離

那晚斑斕 光影一瞬永遠那個夏天 蟬鳴還在耳邊

我想和你在 操場奔跑 在球場單挑想回到從前

還記不記 得妳我的誓⾔還懷不懷 念美好的從前

絢爛回憶湧現 那些 最初的信念你的笑顏 不曾改變

那晚斑斕 光影一瞬永遠那個夏天 蟬鳴還在耳邊

我想和你在 操場奔跑 在球場單挑想回到從前

還記不記 得妳我的誓⾔還懷不懷 念美好的從前

絢爛回憶湧現 那些 最初的信念你的笑顏 不曾改變