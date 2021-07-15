2021畢業歌／南光高中《Constant》

《Constant》
作詞：林奇緯、尤馨平
作曲：姜柏正、周奕辰
演唱：尤馨平
創作理念：
在⾼中相遇，從陌⽣到友誼，再從友情到愛情，在我們準備跨越友情那條線時，突然卻步，關係降到冰點，直到畢業之際，我們才放下成⾒，感謝那段回憶，感謝這個青春，祝福對⽅，在未來能一切都好。
歌詞：
青春飄遠 回憶正凋謝
落下了眼淚 回頭看那起點
起點的我們 兜兜圈圈好幾回但最後的我們 還是走到盡點
曾經你的笑容 浮現在眼前如今握著盛夏 溫柔的落葉晚風輕輕擦肩
我們背向背走遠
什麼問題 什麼情緒 拉開我們之間的距離
那晚斑斕 光影一瞬永遠那個夏天 蟬鳴還在耳邊
我想和你在 操場奔跑 在球場單挑想回到從前
還記不記 得妳我的誓言還懷不懷 念美好的從前
絢爛回憶湧現 那些 最初的信念你的笑顏 不曾改變
曾經你的笑容 浮現在眼前如今握著盛夏 溫柔的落葉晚風輕輕擦肩
我們背向背走遠
什麼問題 什麼情緒 拉開我們之間的距離
那晚斑斕 光影一瞬永遠那個夏天 蟬鳴還在耳邊
我想和你在 操場奔跑 在球場單挑想回到從前
還記不記 得妳我的誓⾔還懷不懷 念美好的從前
絢爛回憶湧現 那些 最初的信念你的笑顏 不曾改變
那晚斑斕 光影一瞬永遠那個夏天 蟬鳴還在耳邊
我想和你在 操場奔跑 在球場單挑想回到從前
還記不記 得妳我的誓⾔還懷不懷 念美好的從前
絢爛回憶湧現 那些 最初的信念你的笑顏 不曾改變
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