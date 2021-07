2021畢業歌／東港高中《星海》

《星海》

作詞:鄭凱云

作曲:蕭郁馨、鄭凱云

演唱:李姍庭、蘇靖淵、陳柔杉、潘佳瑋、鄭凱云

創作理念:

「當我望向那星空,有你陪在我左右」,不管未來在何處,只要我們仰望那天空,那如星空一樣亮眼的回憶,總一直陪在我們身邊。

6/8那天,用#把高中生活大大的標記在人生的道路上,6/8是東港高中九屆畢業典禮的日子,是高中時期的結束也是新旅程的開始!I'll be there for you.

歌詞:

(主歌)

教室裡

我們交換著彼此的回憶 和你一起

黑板上

重複抄寫的重點習題

想像和你 往前邁進

於是我們不再回頭

像逆流的扁舟

被浪頭不斷推入回憶

迎著風失敗就再重頭

[廣告]請繼續往下閱讀...

(副歌)

當我牽著你的手 永遠都不放手

徜徉在無盡的海洋 直到黎明升起的時候

當我望向那星空 有你陪在我左右

讓我擁有一份信仰 勇敢去闖

I’ll be there for you

(RAP)

三年帆布鞋 踩在腳下

陪我渡過多少盛夏

笑和淚留在青春不忘 沒有你我好像少了太陽

It won’t be changed

曾經美好與喜悅 放進相簿裡一再回味

Spotlight 聚焦我們身上

讓全世界留下深刻印象

保持赤子之心

大步印下足跡

讓夢想改變世界

別讓社會佔上風改變你的夢想

讓淚水 幻化成夢

閃耀在 星空

(大合唱)

當我們離別的時候 別忘記那承諾

當我望向那星空 有你在我左右

I’ll be there for you

(副歌)

當我牽著你的手 永遠都不放手

徜徉在無盡的海洋 直到黎明升起的時候

當我望向那星空 有你陪在我左右

讓我擁有一份信仰 勇敢去闖

I’ll be there for you