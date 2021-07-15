2021畢業歌／竹東高中《從蒂芬妮藍偏綠的階梯上摔下來》

《從蒂芬妮藍偏綠的階梯上摔下來》

作詞：何科延

作曲：何科延、柯卉翎、葉又瑜

演唱：王子政、何科延、柯卉翎、徐立蓁、徐慶芸、張皓宇、梁舒詒、曾筑筠、黃云廷、黃宥評、黃苡捷、葉又瑜、鄭可均、鄭奕辰、蔡筑瑄、賴宥杉、魏宥芸

創作理念：在一無所有的年紀，用這首歌紀念青春。我們會展翅飛翔吧！我們會努力茁壯吧！就算摔倒了也會鼓起勇氣爬起來吧！在擦乾眼淚之後，當一個堅強的階梯青年吧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌詞：

不想要說再見 不想要吿別

才剛相聚 轉眼就要離別

靦腆笑臉 留在教室裡面

一起走著 就走到這一天

風箏翩翩起飛 隨夢想實現

所有相遇 都在對的時間

青春側臉 就在腦海浮現

幸福蔓延 蝴蝶飛過從前

幾張畢業照 封存了歲月

過去的三年 還好我們彼此遇見

生命 應該找到終點

有你們的陪伴 每一步都走得很甜

幾張畢業照 記憶裡擱淺

未來的一切 別忘了我們併著肩

努力 會變得更茁壯

願你乘風破浪 還會懷念往日美好

等重逢的那天

你們總是體貼 在我的身邊

像個太陽 照亮陰暗洞穴

放下昨天 全力期待明天

你會發現 都是過往雲煙

幾張畢業照 封存了歲月

過去的三年 還好我們彼此遇見

生命 應該找到終點

有你們的陪伴 每一步都走得很甜

幾張畢業照 記憶裡擱淺

未來的一切 別忘了我們併著肩

努力 會變得更茁壯

願你乘風破浪 還會懷念往日美好

等重逢的那天

揮別了現在 開啟了未來

所有回憶留在了心中

腳底下的階梯 承載了多少想念

和你們共同懷念

人生這本書 細數好多頁

翻開來懷念 一把鼻涕一把眼淚

未來 別怕沒有機會

命運緣分不淺 等著我們一起向前

畢業這一天 劃下了句點

開啟下一頁 繼續無畏闖盪世界

祝福 深厚的情誼永遠不會變

說不完 我心裡的感謝

祝你 前程高飛