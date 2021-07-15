2021畢業歌／花蓮女中《花蓮ㄉ星星會唱歌》

《花蓮ㄉ星星會唱歌》

作詞：張欣榆、潘亞嵐

作曲：潘亞嵐、黃靖芬、何星妤、張欣榆

演唱：潘亞嵐、黃靖芬

創作理念：

我們每個人都像一顆星星，一顆會唱歌、恆亮的、來自花蓮的星星，墜入黑暗深淵，是為了下一次更閃耀的昇起。

高中三年的時光，我們為未來的大學，為自己的夢想而不斷努力，但每一次的失落與失敗，日漸消磨我們對自己的自信，也對未知的未來感到迷惘，然而生活一定不會永遠就這麼隨著時間落落落落……即使再難過悲傷的事，總有一天必定會好轉，就像地球上看見的星星一樣，它們，也就是我們，繞著名為夢想的北極星轉，落入海面後，並不會就此被埋沒於太平洋，下一次依然會從海面再次昇起，且每一次的昇起前，因為有海水的洗煉，都比上一次更加耀眼的高掛在黑夜裡。

歌詞：

滴滴噠滴

自體發光的恆星

我們為夢想而努力 奮力

只為閃爍在黑夜裡

滴滴噠滴

走向毀滅的行星

現實逼迫我們放棄 孤寂

失去做自己的勇氣

嘿 想捉住光的你

跌倒了也不敢哭泣

手拉手約定

說好再見後並不是永遠分離

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我仰望群星 億萬光年的距離

不想被抹去 一起看海的回憶

墜落的重力 再次喚醒你 為更閃耀的昇起

漫漫長夜的奇蹟

(間奏)

嘿 想捉住光的你

跌倒了也不敢哭泣

手拉手約定

說好再見後並不是永遠分離

我仰望群星 億萬光年的距離

不想被抹去 一起看海的回憶

墜落的重力 再次喚醒你 為更閃耀的昇起

漫漫長夜的奇蹟

窺探未來的秘密

承受每一次殞擊

我們猶存希冀 不再落地

憧憬大海的無際

十八同樣的無忌

相遇從來不容易

我們寫下記憶 永遠惦記

相信每一句後會有期

我灰心冷意 害怕在迷惘流離

內心的憂慮 滿溢到快要窒息

我仰望群星 億萬光年的距離

不想被抹去 一起看海的回憶

墜落的重力 再次喚醒你 為更閃耀的昇起

我們存在的意義 絢麗無比