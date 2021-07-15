2021畢業歌／華東台商子女學校《青春未終》

《青春未終》

作詞：邵柔茵、胡芳綺、許筑琪、歐陽佳林

作曲：陳芊妤、王柏惟、謝貽卉、劉千華

演唱：劉千華、林芸如、張瑋晶、劉峻宇、趙庭葳、賴俊錡、王柏惟

創作理念：

以後還有很多夏天卻不如今夏，曾經的青空，隨著少年揮手消失在人海之中。

希望聽到這歌詞華東的學生們可以想起在校園中的點點滴滴，希望即使懷念也要奮力奔赴在各自不同的嚮往人生，畢業不止是結束也是開始。

歌詞：

時間不知不覺不經意溜走

轉眼瞬間我們就來到了最後

還來不及去做太多的挽留

想和你說的話竟然還有好多



你跟我抱怨住宿條件太差

伙食如嚼蠟 外賣又被抓

我說你是不是真的有點傻

讓你堂堂正 正在大門拿

學校的禁忌都心知肚明

年少輕狂又 怎麼會在意

那些時有時無的莫名規矩

照樣燙頭髮 還要坐電梯

剩下的時間不多 盛夏不夠

把你的笑容刻在心中

每當我抬頭看那 湛藍晴空

或許你也會在想著我



長大後再也沒有機會

大搖大擺 莊周夢蝶

sine cosine西元又幾年

變成了看不懂的字眼

光前進的速度

能否跟上我成人的腳步

二十六個字母

怎麼拼出未來的版圖

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我曾經一次次在幻想中琢磨

大人的生活應該會怎麼樣過

不再是abcd的排列組合

會不會出現沒有學過的規則



剩下的時間不多 盛夏不夠

把未來生活清楚看透

而當我抬頭看那 流轉星空

你和我是做不完的夢



或許在某一天 某一秒 某一個時刻

你會和我招手 我放手 從此擦肩而過

擱下的筆寫不完我們之間單純的關係

就讓我再聽一次下課鈴和蟬同步響起



親愛的不必憂愁，青春未終

怎能停下腳步踟躕不動

你看那青空閃爍 絢爛彩虹

指引未來再次的邂逅



親愛的不必憂愁青春未終

怎能停下腳步踟躕不動

你看那青空閃爍 絢爛彩虹

照亮命中註定的邂逅