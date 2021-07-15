2021畢業歌／金門高中《從今以後》

《從今以後》

作詞：陳宇彤、謝菀軒

作曲：何恩琪、高暐哲

演唱：何恩琪、李依蕎、吳秀俊、高暐哲

創作理念：

我們都曾追逐過一份執念，我們都曾在青春裡奮不顧身。一千多個日子，彼此相依，笑淚交織，幻化成最美的紀念。

今夏，我們即將展翅高飛，各自啟程，從今以後，這段時光成了故事，從今以後，我們成了故事的名字，從今以後，有你有我，就足夠。

歌詞：

送青澀時光 別離

座位前後都 成回憶

徘徊無解難題 幸好身邊還有你

一點一滴 泛起漣漪

點名板畫記 出席

追逐著鐘聲 總不及

青年英雋理想 勤樸弘毅的模樣

十八年少終於活得飛揚

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你和我從今以後

匆匆 青春笑著帶過

曾經倔強荒唐

原來都 不為過

當時我們都執著

逞強 以為就灑脫

原來那時候 想自由

專屬你我的 足跡

第一次相遇 就注定

前方路要一起 即使未知也無懼

這故事不停 還未完待續

你和我從今以後

匆匆 青春笑著帶過

曾經倔強荒唐

原來都 不為過

當時我們都執著

逞強 以為就灑脫

原來那時候 想自由

總以為 來日還方長

不曾想 我們將遠航

有你在身旁 過往收藏

開啟青春下半場

你和我從今以後

匆匆 青春笑著帶過

曾經倔強荒唐

原來都 不為過

各自啟程的路口

承諾 有天會重逢

願從今以後 更遼闊

今後有你我 就足夠