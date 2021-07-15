2021畢業歌／六家高中《回憶就留在這首歌裡吧！》

《回憶就留在這首歌裡吧！》
作詞：簡靖峰、陳芝姝
作曲：張晟睿
演唱：郭燁、張雯甯、陳芝姝、林晨翔、簡靖峰、張晟睿
創作理念：這首歌的歌詞內容提到很多我們學校的特色，包含我們應屆畢業生經歷的大小事，我們想要透過這首歌，將這三年的過往回憶封存在整首歌裡，或許，畢業是高中故事的結束，但這首歌是能帶你回到過去的時空膠囊。
歌詞：
這一年的夏天 微風吹起離別的落葉
三年時光 轉眼間 邁向終點
記憶中的畫面 熟悉的臉龐 不想說再見
好想和你 肩並肩 一直到永遠
張開翅膀 勇敢地去飛翔
閃耀星光 指引方向
青春有你 陪我一起成長
不要迷惘 我在你身旁
回憶起那一天
同學同樂時間
I just wanna go back and do it again
球投進的瞬間
揮灑汗水的臉
真的好想念
飲料機會吃錢
福利社不曾見
校地太小 體育課都擠一邊
想起了從前
青澀的畫面
like a game
毛蟲 蛻變 破繭成蝶振翅飛越
倔強 堅強 勇往直前
人生 詩篇 新的一頁新的一切
夢想 啟航 邁向明天
張開翅膀 勇敢地去飛翔
閃耀星光 指引方向
青春有你 陪我一起成長
不要迷惘 我在你身旁
現在要請你們靜靜聽這首曲
心無旁騖感受節奏九十五的韻
回想起開學時 很堅持 只想得書中道
but when I grow up
I don’t care the grades about
畢業門檻的底線
高分不曾再看見
直到補考日當天
才發現我怎麼這麼的廢
還記得運動會 太鼓隊 談笑大戰 幾個day
默不吭聲 默不作聲 默默觀察著上演一切
校車偷搭 以為帥嗎 最後還不是小過賠錢
不如聽話 不要誇張 好好的過完三年夏天
穿越時光 揮不去的畫面
夢想藍天 攜手向前
歡聲笑言 彷彿仍在耳邊
繽紛三年 劃下句點
raise me up
when I’m down
when I feel blue and lost
warm me up
受到挫折時可否放下
或者我不能壓抑遞增的壓力
無法處理低分的打擊
給我一記強心劑
讓我的眼前不再蒙蔽
天真的以為
外面的世界冷嘲熱諷
找到正確的依歸只要有目標放在心中
一路披荊斬棘
遇到困難不要逃避
升級無與倫比
別忘記這首歌的beat
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