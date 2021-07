2021畢業歌／六家高中《回憶就留在這首歌裡吧！》

《回憶就留在這首歌裡吧!》



作詞:簡靖峰、陳芝姝

作曲:張晟睿

演唱:郭燁、張雯甯、陳芝姝、林晨翔、簡靖峰、張晟睿

創作理念:這首歌的歌詞內容提到很多我們學校的特色,包含我們應屆畢業生經歷的大小事,我們想要透過這首歌,將這三年的過往回憶封存在整首歌裡,或許,畢業是高中故事的結束,但這首歌是能帶你回到過去的時空膠囊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌詞:

這一年的夏天 微風吹起離別的落葉

三年時光 轉眼間 邁向終點

記憶中的畫面 熟悉的臉龐 不想說再見

好想和你 肩並肩 一直到永遠

張開翅膀 勇敢地去飛翔

閃耀星光 指引方向

青春有你 陪我一起成長

不要迷惘 我在你身旁

回憶起那一天

同學同樂時間

I just wanna go back and do it again

球投進的瞬間

揮灑汗水的臉

真的好想念

飲料機會吃錢

福利社不曾見

校地太小 體育課都擠一邊

想起了從前

青澀的畫面

like a game

毛蟲 蛻變 破繭成蝶振翅飛越

倔強 堅強 勇往直前

人生 詩篇 新的一頁新的一切

夢想 啟航 邁向明天

張開翅膀 勇敢地去飛翔

閃耀星光 指引方向

青春有你 陪我一起成長

不要迷惘 我在你身旁

現在要請你們靜靜聽這首曲

心無旁騖感受節奏九十五的韻

回想起開學時 很堅持 只想得書中道

but when I grow up

I don’t care the grades about

畢業門檻的底線

高分不曾再看見

直到補考日當天

才發現我怎麼這麼的廢

還記得運動會 太鼓隊 談笑大戰 幾個day

默不吭聲 默不作聲 默默觀察著上演一切

校車偷搭 以為帥嗎 最後還不是小過賠錢

不如聽話 不要誇張 好好的過完三年夏天

穿越時光 揮不去的畫面

夢想藍天 攜手向前

歡聲笑言 彷彿仍在耳邊

繽紛三年 劃下句點

raise me up

when I’m down

when I feel blue and lost

warm me up

受到挫折時可否放下

或者我不能壓抑遞增的壓力

無法處理低分的打擊

給我一記強心劑

讓我的眼前不再蒙蔽

天真的以為

外面的世界冷嘲熱諷

找到正確的依歸只要有目標放在心中

一路披荊斬棘

遇到困難不要逃避

升級無與倫比

別忘記這首歌的beat