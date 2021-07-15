2021畢業歌／溪湖高中《關於青春裡你和我共享的每一瞬間》

《關於青春裡你和我共享的每一瞬間》

作詞：王之妤、吳旻峻、楊展霖、邱奕筌

作曲：邱奕筌

演唱：王之妤、詹芷珊、楊展霖、邱奕筌

創作理念：

青春，曾有的是數不盡的徬徨，是對未來的憧憬與害怕，也有著熱血的故事。每一個瞬間，回憶起卻又如此珍貴，而直到那天我們還等著，在盛夏的光陰裡，尋夢、逐夢、成夢。

歌詞：

一封名為青春的信箋

等待著時光翻篇

一幀名為十八的相片

擁抱著心中信念

記憶中一起冒過的險

正隨著時間擱淺

回憶裡度過每個瞬間

轉眼成了昔年

回首擺滿照片的長廊

細數曾翻過的牆

笑容是你最美的化妝

度過了多少荒唐

點上海苔捲加綜合湯

蛋餅攤的老闆娘

那曾經對高中的嚮往

要在這一刻散場

走吧 承載了希望和夢想

走吧 不要迷失了方向

走吧 當你覺得無助徬徨

回頭看 不要怕 我們在你身旁

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踏進 校園的那一刻

未來 充滿憧憬猜測

夥伴 早餐翻牆一起走

首先要把學分湊個夠

無傷大雅的 教育體制

正保持 頭腦清晰

成功邁向不停滯的精緻

下一秒

抬頭 是畢業的日子

曾經 便服 叫外送被抓

愛校 拔草 都報到的他

欸你看 這妹怎麼有背殺

（阿怎麼又暈船了 你還好嗎）

學測考完的扶持安慰

畢業前的生活繼續耍廢

回想往日的回憶才發現 靠北

高中三年還是沒有園遊會

走吧 承載了希望和夢想

走吧 不要迷失了方向

走吧 當你覺得無助徬徨

回頭看 不要怕 我們在你身旁

走吧 尋夢的人該啟程啦

走吧 無畏風雨別害怕

走吧 未來會成夢中的他

勇敢闖 追逐吧 專屬你的盛夏