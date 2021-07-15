2021畢業歌／正心中學《陌上微光》

《陌上微光》

作詞：王曉萱、唐嘉茂

作曲：簡雋庭

演唱：張宜樺、黃景晴

創作理念：

求學過程中難免有挫折但是也有朋友的陪伴，雖然會吵架，最後也會和好，但有些也形成陌路了。從懵懂的年少，到漸漸懂事，畢業前才意識到沒有好好珍惜身邊的人，經歷了許多，自己也變的破碎，但前方的路及朋友的支持像夕陽一樣照耀著，溫暖著，使我們勇敢向前。

歌詞：

朝花夕拾 鐘聲緩響起

微光照耀 映山紅凋零

噓寒問暖 劃過寂靜

漸漸 熟悉 的彼此

轉眼間 卻消逝

還記得嗎 曾經的快樂

相互扶持 和成長

破碎的我們 再也 找不回 散落的拼圖

只剩彼此的倔強和遺憾

回憶的從前

一如既往的絢爛

看著天真無邪無知的臉龐

卻無法回到當初懵懂 的我們

看著諾言 被過去塵封

從熟悉轉眼陌生 過去的 一切如朝霞短暫卻耀眼

一個真正的句點 並不是離別 等下一次相見

等鐘聲響起 待鳳凰花綻放

微光照耀 木棉飄零 往日情懷 刻骨銘心

私心裂肺 破碎的 懦弱的 治癒不了的傷痕

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回憶的從前

一如既往的絢爛

看著天真無邪無知的臉龐

卻無法回到當初懵懂 的我們

看著諾言 被過去塵封

從熟悉轉眼陌生 過去的 一切如薄暮短暫卻留戀

一個真正的句點 並不是離別 等下一次相約

陌上的花開

轉眼凋零的嘆息

深陷黑暗無知無盡的深淵

多渴望 有人聽見悲鳴 的吶喊

伸手將我包圍 給予我溫暖

待光芒消失之際 絕望的 卻看見曙光出現在眼前

既溫暖又懷念的 照耀著我們 攜手並肩前行