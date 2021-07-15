2021畢業歌／台中一中《褪下了橘色還是當初的那個你啊》

《褪下了橘色還是當初的那個你啊 Oranges Dream Big》

作詞：張栩強、羅曜安

作曲：游子瓏、張栩強、羅曜安

演唱：張栩強

創作理念：

畢業……

好像真的是這樣，再幾天，要離開這個地方了。

或許，脫掉繡有橘槓天藍制服的那天會發現，你，還是當初的，那個你啊。

歌詞：

喧鬧街上 紊亂步伐 不凡的重量

書包 裝載了滿懷 的迷惘

汗臭長廊 青春跌宕 碰上這暖陽

制服 藍色了三年 都沒黃

成績 滿是傷疤

我是 如此犯傻

不懼怕 入德球的魔法

男孩 還是一樣

外表 依舊邋踏

愛作夢的 他

緊抓著 作過的 青澀的夢不放

雋刻在 心中的 瘋狂回憶難忘

停留在 胸膛上的 橘色那一槓

邁開大步 走向

未知的 未來裡 能有更多意義

前方的 冒險裡 不會只有你自己

再記起 三年裡 那單純的你

串起曾經 翻牆的勇氣

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會記得那 白稿紙上 惱人的冰箱

書堆 得煎熬多久 才會空蕩

熱血過往 萬人空巷 守護這主場

抵抗 外界賦予刻 版印象

曾經 有場成發

社辦 當自己家

別說謊 你暗戀那個她

努力 不再做假

筆跡 不負盛夏

燦爛的前方

緊抓著 作過的 青澀的夢不放

雋刻在 心中的 瘋狂回憶難忘

停留在 胸膛上的 橘色那一槓

邁開大步 走向

未知的 未來裡 能有更多意義

前方的 冒險裡 不會只有你自己

再記起 三年裡 那單純的你

串起曾經 翻牆的勇氣

誰不想出人頭地變成成功人士

進一中女生一個你都還沒成功認識

整天都泡在水利 都補到腦袋沒力

又過一年了才發現腦袋燒壞變北七

你開始荒廢學業 在抱怨尚未學會

翹課翻牆把學妹樣樣你越來越會

你習慣跑社辦跑球場aka一中小霸王

最後卻拋社幹拋球場說 欸我要先下場

你搞不透 怎麼會要先下場

原來是為了準備學測 的下個戰場

當你回頭一看 你一半 的學年已過

而你期盼 的夢想列車 他早已啟動

但一 萬種萬一 也無法算清

未來會走到哪去

但你別擔心 總會看清

未來該走到哪去

你即將成為大學生 或者成大學生

祝各位展翅高飛都不用去大學門

緊抓著 作過的 青澀的夢不放

雋刻在 心中的 瘋狂回憶難忘

停留在 胸膛上的 橘色那一槓

邁開大步 走向

未知的 未來 能有更多意義

前方的 冒險裡 不會只有你自己

再記起 三年裡 那單純的你

串起曾經 翻牆的勇氣