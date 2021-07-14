　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本國產疫苗採「免疫橋接」設計最終試驗　比對他牌疫苗抗體量

▲▼第一三共研發的新冠肺炎疫苗，將採用免疫橋接設計最終階段臨床試驗。（圖／翻攝自第一三共製藥官網）

▲第一三共研發的新冠肺炎疫苗，將採用免疫橋接設計最終階段臨床試驗。（圖／翻攝自第一三共製藥官網）

記者林彥臣／綜合報導

日本藥廠「第一三共」所研發的mRNA疫苗，準備在今年年底前，完成數千人規模的最終階段臨床試驗，並且研擬採用「非劣性試驗」（non-inferiority trials）也就是免疫橋接的方式，比較施打第一三共疫苗者和已經施打市面疫苗者體內的抗體量，目標是明年之前上市。

根據NHK報導，第一三共疫苗研發本部長籔田雅之表示，目前日本使用的mRNA疫苗都來自海外，現在第一三共研發的國產mRNA疫苗，準備進入數千人規模的最終臨床試驗階段，並根據試驗結果向政府申請緊急授權。

▲▼日本醫療人員優先施打輝瑞疫苗，出現多例嚴重過敏反應。（圖／路透）

▲日本將國產疫苗將與現在實際使用的疫苗，比對抗體證明是否有效果。（圖／路透）

報導指出，因為已經有大量的疫苗實際投入使用，使用安慰劑施打到上萬人身上比較成效，有道德倫理上的困難，因此第一三共正研擬採用「非劣性試驗」，比較施打第一三共疫苗者和已實際使用疫苗者體內的抗體量。

未來如果通過緊急授權，埼玉縣的工廠量產，現在的生產體制也已經進入整備階段，預期2022年之前實際投入使用。

籔田本部長說， mRNA技術可以快速開發醫藥品，現在優先使用在開發COVID-19疫苗上，今後希望能用於開發其他疾病的疫苗、基因治療、癌症等各種領域。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
雞排妹被當小三「這次一定提告」　怒公開聲明
A女出面還她清白！　雞排妹硬起來開嗆了
泰國考慮限制出口AZ疫苗　指揮中心緊急回應
超多人不知道！把握「6個燃脂時間」：減重事半功倍

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本國產疫苗採「免疫橋接」設計最終試驗　比對他牌疫苗抗體量

泰國政府考慮「限制AZ疫苗出口」　影響台灣供應

越南女郎陪酒！新加坡爆「41本土病例」　衛生部：保證篩檢隱私

北約從阿富汗撤軍　小布希：把女性拋下任人宰割…這是個錯誤

只差100多公尺！韓軍艦誤觸「射5枚艦砲」　險擊中172人搭乘客輪

趙立堅評論疫情是「試金石」　試出美國三件事：政客不尊重科學

91小時接生107胎！　美國醫院連迎2波「疫情嬰兒潮」破紀錄

家中發現神秘樓梯！他攜表妹「往地底走30英尺探險」驚見廢棄鐵路

日本研究：曾感染「原始病毒」　體內也會有變種病毒抗體

印尼確診數狂增7倍！雅加達44%人驗出抗體「3月恐已半數人染疫」

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

7歲底迪拔牙！牙齒纏線綁門把　連關3次才成功「不怕痛秀成果」

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

日本國產疫苗採「免疫橋接」設計最終試驗　比對他牌疫苗抗體量

泰國政府考慮「限制AZ疫苗出口」　影響台灣供應

越南女郎陪酒！新加坡爆「41本土病例」　衛生部：保證篩檢隱私

北約從阿富汗撤軍　小布希：把女性拋下任人宰割…這是個錯誤

只差100多公尺！韓軍艦誤觸「射5枚艦砲」　險擊中172人搭乘客輪

趙立堅評論疫情是「試金石」　試出美國三件事：政客不尊重科學

91小時接生107胎！　美國醫院連迎2波「疫情嬰兒潮」破紀錄

家中發現神秘樓梯！他攜表妹「往地底走30英尺探險」驚見廢棄鐵路

日本研究：曾感染「原始病毒」　體內也會有變種病毒抗體

印尼確診數狂增7倍！雅加達44%人驗出抗體「3月恐已半數人染疫」

不想努力了！鯊魚被捕「拒放生」狂吃自助餐…4450萬人笑翻

小羊「狗狗魂噴發」！拆家理毛跟汪玩伴到處衝　她笑：是狗無誤

美劇《性／生活》毀三觀　「給你安全感的人，不可能同時給你刺激感」

戴東清／各國都兩邊壓注　台灣豈能獨選一邊？

你掉我撿！小主人「技術性掉食」黑汪頭埋圍兜兜狂吃...媽看傻眼

國際熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

蜜腿美少女涉霸凌！鹹豬手強抓國中弟睪丸

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

網紅自曝「無套」激戰多女下場慘了

才剛出獄　饒舌歌手遭開64槍爆頭亡

日本國產疫苗採「免疫橋接」設計最終試驗

妹打完輝瑞罩杯A→C　專家說話了

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

超火辣！22歲「東奧田徑選手」美照曝光

攝狼偷拍成癮27女受害！　求法官鞭刑：打醒我

婚攝狂喊前女友名　新娘轉頭冷瞪尪

更多熱門

相關新聞

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

新北市一名新冠肺炎確診者今年5月底，因不滿被隔離，在雙和醫院持水果刀攻擊3名女護理師，現場血跡斑斑，全案依殺人未遂等罪嫌起訴並羈押在台中看守所防疫中心，新北地院14日以視訊方式開庭，行凶男子否認犯行並稱自己無罪，其辯護律師還說，男子當時是想換房、換藥，因為在病房裡「看到很多鬼」。

越南女郎陪酒！新加坡爆41本土病例

越南女郎陪酒！新加坡爆41本土病例

國民黨聯合4縣市申購疫苗　行政院：沒必要

國民黨聯合4縣市申購疫苗　行政院：沒必要

快訊／黃越綏控遭鴻海、永齡「5000人留言辱罵」　劉宥彤：勿胡亂指責

快訊／黃越綏控遭鴻海、永齡「5000人留言辱罵」　劉宥彤：勿胡亂指責

台東熱氣球經費投注振興產業　行銷在地產品+微旅行

台東熱氣球經費投注振興產業　行銷在地產品+微旅行

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情免疫橋接

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

網紅抽脂「器官衰竭」離世　親友控醫院藏6黑幕

雞排妹被當小三嗆「這次我一定提告」　怒公開A女聲明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

孩子FB用「卡通頭貼」祝賀生日！同學父竟嗆：你沒臉見人？

陽明明天即使漲停也未及增資價　傳券商爭取延期碰壁　

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

A女控保時捷男感情觀開放　網點破道歉雞排妹重點

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面