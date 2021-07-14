越南女郎陪酒！新加坡爆「41本土病例」　衛生部：保證篩檢隱私

▲「越南女郎陪酒」群聚感染，造成新加坡10個月以來出現最多的單日本土確診病例。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

新加坡14日新增56起本土病例，其中41例與KTV夜店的越南女郎陪酒事件有關，衛生部長王乙康對此呼籲，曾經與越南女郎接觸史的人士盡快出面接受篩檢，並保證過程保密，不會洩漏隱私。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，在新加坡工作的越南陪酒女郎群體有數人確診感染新冠肺炎，衛生部因此為遠東購物中心的「一代佳人卡拉OK廳」（Supreme KTV）、東陵購物中心的「一代佳麗卡拉OK廳」（Empress KTV）及馬里士他路百利大廈的「Club Dolce夜店」的全體員工展開特別檢測行動。

衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授也透露，KTV夜店感染群的首起確診病例是一名持短期探訪證的越南籍女子，她在11日因出現急性呼吸道感染症狀，到全科診所求醫和檢測，確診後被送進醫院。

調查發現，這名越南籍女子曾到訪多家KTV夜店，與她同住的數名住戶後來也相繼確診。

越南女郎陪酒事件之後，新加坡網路上也瘋傳其中4人的照片，媽媽桑證實就是這4人確診，她們輾轉在不同的KTV工作，並請求網友不要再轉發照片，因為「她們生病已經很辛苦了」。

王乙康說，當局目前已檢測100多名曾到KTV夜店的訪客，以及近100名職員，但他們多數是通過「合力追踪」APP和 「SafeEntry出入登記」找出的密切接觸者，數據並不夠全面，呼籲所有曾到過KTV夜店的訪客能夠主動接受檢測。

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