小雞人「被趕出北車」！辛酸畫面5000人瘋傳…意外釣出都市傳說

▲北車小雞人流落街頭。（圖／徐聖評、攝影師許晉授權提供。請勿翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

北車藝術裝置「流汗小雞人」在地下街展示11年，被無預警撤下，讓許多人不捨哀號。而Coser徐聖評跟上時事，在臉書上張貼「被趕出北車了」的照片，吸引超過5,000人按讚，也引發了熱烈討論。

藝術裝置－夢遊「流汗小雞人」2010年展出，期間一直站在北車地下街，許多人迷路時，都是靠小雞人來確定方向。不過，有通勤族13日經過時，發現小雞人消失了，感到相當不捨。

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對此，台北當代藝術館說明，由於「台北大眾捷運股份有限公司地下街公共空間借用契約」合約到期，加上作品、配件需要整體維護，與創作者溝通後，決定讓「小雞人」畢業，維修後還給創作者。

消息在網路上曝光，引起熱烈討論，Coser徐勝評也在臉書張貼照片，並附上「被趕出北車了」的文字，吸引了5,000多名網友按讚。

▼小雞人被撤掉，引起許多網友回應。（圖／民眾提供）



依據照片內容，徐聖評扮演的「小雞人」蹲在竹林裡，手圍成一圈放在膝蓋上，表現出失落的模樣。不少網友在下方惡搞留言，「你去板車跟桃車看看，說不定有出路」、「是不是沒戴口罩被趕出去了」、「小雞人遭當代美術館方撤出，被迫露宿街頭，辛酸畫面流出。」

對此，徐聖評告知《ETtoday新聞雲》記者，這組照片是為了完成朋友的期末報告，主題是「SCP-173大戰北車鳥人」。

▼當時徐聖評一行人為了完成朋友的期末報告，一起去大安森林公園拍攝照片。（圖／徐聖評、攝影師許晉授權提供。請勿翻拍以免侵權）



在拍攝過程當中，另一名Coser天垃扮演「SCP-173（小花生）」，與北車鳥人戰鬥，而「被趕出北車了」的畫面，則是另外獨拍的照片。

▼徐聖評與好友喜歡扮演這種冷門角色。（圖／徐聖評、攝影師許晉授權提供。請勿翻拍以免侵權）



徐聖評說明，他與朋友偏好這種冷門的角色，跟日常常見角色扮演的方向不同，樂於挑戰沒人扮演過的類型，該次拍攝是3人到大安森林公園，拍攝時間是三級警戒以前。

根據網路資料內容，SCP-173是由混凝土構成的雕像，擁有生命、具有攻擊性，會趁人不備扭斷脖子，但若被注視著，就不會移動。

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