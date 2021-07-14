趙立堅評論疫情是「試金石」　試出美國三件事：政客不尊重科學

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅在記者會上，被媒體問到美國41個州出現確診病例激增的現象，20多個州已經停止更新確診數據。趙立堅對此回應表示，新冠肺炎疫情是一個試金石，試出了美國三件事。

趙立堅表示，「新冠肺炎疫情是一個試金石」，一是試出了美國一些政客根本不在乎生命，美國新冠肺炎感染人數和死亡人數高居全球首位，是「雙料冠軍」。

令人不齒的是，美國一些政客不是把精力放在抗擊疫情，拯救生命上、而是藉疫情搞政治操弄，甩鍋推責。

趙立堅接著說，二是試出了美國一些政客根本不尊重科學，美方一直否認世衛組織聯合專家組的科學結論，動用情報機構搞所謂的溯源調查，捏造散佈病毒從武漢實驗室洩露的謠言、謊言，打壓科學界的客觀、公正、理性的聲音。

▲趙立堅認為，疫情溯源只調查中國是泛政治化的行為。（圖／路透）



趙立堅表示，三是試出了美國一些政客根本不關心真相，美國疫情就是一筆糊塗帳，美方一直對本國不斷曝出的早期病例視而不見，對2019年7月威斯康辛州大規模暴發電子煙肺炎情況避而不談，對德特里克堡（Fort Detrick）生物基地的重重疑雲閃爍其詞，如果他們真正關心真相，為什麼不敢邀請世衛組織專家赴美調查？為什麼他們一提到德特里克堡就閉嘴？

趙立堅最後強調，事實勝於雄辯，公道自在人心，不論美國政客如何鼓譟，他們將溯源政治化，向他國甩鍋推責的企圖都只會以失敗而告終。