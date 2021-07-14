家中發現神秘樓梯！他攜表妹「往地底走30英尺探險」驚見廢棄鐵路

記者葉睿涵／編譯

短影音平台TikTok有一位用戶，在家中發現一個通往地下30英尺的神秘樓梯，於是他便帶著表妹一同「前進地底」展開探險之旅，沒想到竟在地下發現一條被廢棄的鐵路。

據《鏡報》報導，這個名叫史蒂文（Steven）的男子，某天與表妹瑪雅（Maya）意外發現家中的地下室有一個神秘的洞穴，於是2人決定一同前去探險，而瑪雅也拍下了他們進入洞穴的過程，和她TikTok上11.3萬名的粉絲分享。

在影片中，瑪雅隨著史蒂文一同來到地下室，只見地下室內有一扇門，門旁還掛著一個有「進入洞穴，風險自負」警語的牌子。2人勇敢地打開門後，映入眼簾的是一段通向漆黑洞穴的階梯。史蒂文打開燈說，「我認為這是一個安全的地方，地下鐵路大概在地下30英尺」，然後便勇敢地開始了這段「征途」。

▲TikTok一位用戶在家中發現一個秘密樓梯，並在地下發現一條被廢棄的鐵路。（圖／翻攝自TikTok／moodycakes）

這時，瑪雅有些害怕並表示，「我不想下去，那裡有鬼嗎？」史蒂文安慰她，下面什麼也沒有，只有一片空地，但他補充，「很不幸，下面的2盞燈都滅了，所以妳要小心」。史蒂文關掉手機上的手電筒功能繼續往下走，但嚇壞了的瑪雅卻說什麼也不下去了。

史蒂文只好在樓梯下方不斷回報自己見到了什麼。他表示，洞裡除了磚牆和鐵軌，什麼都沒有。最後，史蒂文來到一個隧道，不過隧道的盡頭被一條街道堵住了，於是史蒂文便結束了這段有點可怕的探險之旅。

瑪雅的影片至今已吸引超過1450萬人觀看，許多網友表示，他們在看影片時都感到不寒而栗，也有人留言，「該死的，要是我在那裡一定會被嚇到」、「這好可怕！怎麼會有人住在那裡？它的門甚至看起來一點也不牢靠，我好擔心會有什麼人或神秘生物突然從天而降」、「這裡該不會曾經鬧鬼吧？」

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