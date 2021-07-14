在家等吃美食！上長榮「安心美饌方便購」點菜　南棗核桃糕奪大獎

▲長榮空廚研發「南棗核桃糕」獲獎。（圖／長榮空廚）

記者李宜秦／台北報導

長榮空廚推出的中國傳統糕點「南棗核桃糕」於ITQI國際風味評鑑所終奪得絕佳風味獎章殊榮，這是繼今年以「百香果胡椒巧克力」贏得ICA世界巧克力大賽的亞太區金牌及全球決賽的銀牌後，再度獲得世界肯定。

長榮航空表示，今年推出多款網購商品，與去年同期相比，今年上半年，業績已成長超過5倍，人氣商品包括於全家團購通路推出「機上限定－航空奶油餐包」，至今總銷售量更達到了200棟101大樓的高度。

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另外長榮空廚也推出「安心美饌方便購」，提供不同的菜色組合，其中「紅燒獅子頭」為主廚精心搭配，讓其瘦、肥豬肉達到黃金比例，燉出內餡柔軟鮮美的好滋味；「無錫小腩排」精挑上選小排，油炸料理後排骨軟嫩入味，再搭配主廚密技熬製的無錫醬汁，功夫菜立馬上桌；「泰味椒麻雞」則選用鮮美多汁的雞肉，搭配泰國主廚特製的泰味椒麻醬。

▲▼長榮空廚美食多次獲獎。（圖／長榮空廚）

其他經典熱銷款如長榮空廚牛肉麵、超夯大蒜厚片吐司，以及深受集團員工喜愛的特製鳳梨酥禮盒，也都能透過網路下訂，可至空廚小舖、長榮樂e購、東森購物、蝦皮及全家團購各項通路中選購，台灣本島均可宅配。

而年初獲獎的「百香果胡椒巧克力」已於長榮國際連鎖酒店獨家販售，本次獲獎的「南棗核桃糕」也將於近期上架。另也於各大電商平台推出主廚私房功夫菜、道地家常料理、以及商務艙限定的麵包套組系列。