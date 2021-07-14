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美西狂竄60起惡火　燒掉13座台北市！他家門口見「火龍捲」驚逃

▲▼加州北部「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex Fire）。（圖／路透）

▲ 加州北部貝克沃斯複合山火帶來嚴重災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西部大火肆虐，燒毀逾3700平方公里，超過13座台北市面積，13日在至少10個州燃起60多場野火，過半數發生在亞利桑那州、愛達荷州及蒙大拿州，迫使數千人自阿拉斯州加逃到懷俄明州避難。在災情最為嚴重的奧勒岡州，被毀面積幾乎達到波特蘭市的2倍。

《衛報》報導，美國西部幾周內已經出現第二波危險高溫，氣候危機加劇乾旱，使野火變得更加危險。美國國家氣象局說明，許多地區的熱浪來到高峰，高溫警報大部分可在13日解除，但加州部分沙漠地區的熱浪將持續至13日晚間，可能出現華氏80至90度高溫。

事故報告顯示，加州北部「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex Fire）由風勢、炎熱且乾燥的天氣引發，燒毀362平方公里，包括普盧默斯國家森林。3000多名居民被要求疏散，房屋損失有待統計。消防部門花費數天滅火，目前火勢約46%取得控制。優勝美地國家公園南部內華達山脈11日也竄起野火，摧毀超過36平方公里，僅10%受到控制。

最大火勢發生在奧勒岡州西南部與加州接壤的地區，周末不斷擴大，威脅約2000戶人家，摧毀7棟房屋及另外40棟建築。居民麥卡利（Tim McCarley）透露，9日晚間被要求離開家中避難，當時野火距離他只剩下幾分鐘，並將大火形容為「火龍捲」，竄到幾十英尺高，吞噬樹木並發出巨響。

這場大火始於弗里蒙特-維納瑪國家森林（Fremont–Winema National Forest），燒毀621平方公里，幾乎達到波特蘭面積的2倍，嚴重影響電力供應。加州電力系統營運商多次呼籲民眾，晚間應節約用電。

根據美國國家跨部門消防中心數據，目前共有67起活躍中的大型火災，燒毀面積達到1434平方英里（約3714平方公里），投入超過1.4萬名消防員及支援人力。今年截至本月13日，美國已經發生3萬3953起火災，較去年同期的2萬7770起明顯增加。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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