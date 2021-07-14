快訊／柯文哲坦言全國疫情問題在雙北　曝最新策略「也許能清零」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲14日在防疫記者會表示，大概到10月台灣會有大量的疫苗可以打，問題就是如何撐過7到9月這3個月，按照每天案例來看，最重要還是在雙北地區，台北和新北會連動，是大台北生活圈，他現在的策略是，以台北來講，每天只有2個不明感染源的案例，是不是就花很大力氣去追殺這2個，有辦法的話，把它徹底剿滅，也許可以達到類似清零的效果，用最低的成本，解封就慢慢地放，然後就撐到10月大量疫苗可以打的時候。

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。