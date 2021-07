快訊／巴基斯坦巴士爆炸！至少9名中國工程師喪命　28人受傷

▲巴基斯坦巴士爆炸造成至少8死。(圖/翻攝自推特)



16:30更新

記者張方瑀/綜合報導

根據《路透社》消息指出,巴基斯坦北部14日發生巴士爆炸事件,造成至少13人死亡,其中包含9位中國籍乘客與1名巴國士兵,還有另外28名中國籍乘客受傷。中國外交部發言人趙立堅表示,目前已經要求巴基斯坦盡快徹查真相,緝拿兇手予以嚴懲。

報導指出,巴基斯坦北部哈扎拉(Hazara)地區一輛巴士載著30多名中國籍工程師,準備前往上科伊斯坦縣(Upper Kohistan District)的達蘇水壩(Dasu dam)工地。目前不清楚是路邊有爆炸裝置,還是巴士本身發生爆炸,而爆炸發生後巴士墜落山谷,搜救行動持續進行中。

據當地政府高級官員指出,目前已知死者包含9位中國籍乘、1名巴國士兵和1名當地居民,還有28名中國籍乘客受傷。趙立堅表示,中方對炸彈襲擊造成中方人員傷亡表示震驚和譴責,目前已經要求巴方盡快徹查真相,緝拿兇手予以嚴懲,並切實保護在巴中方人員機構和項目安全。

達蘇水壩是「中巴經濟走廊」(CPEC)計畫的一部分,北京為了拓展「一帶一路」對此計畫投入650億美元,旨在連接中國西部和南部的瓜達爾港,近來有許多中國工程師和巴基斯坦的建築工人,頻繁合作推動建造達蘇水電廠。

#BREAKING : At least 13 people have been killed and 39 others injured including Chinese engineers and Pakistan's Army soldiers in a bus accident in Bursin area of Upper Kohistan #Pakistan #Bursin #Afghanistan pic.twitter.com/mdlr3wXBLY

4 Chinese Engineers among 9 killed & several injured in an IED blast in kohistan #Pakistan acc to reports from Peshawar. The Chinese engineers were working on the Dasu dam. At least 5 Pak soldiers killed. Death toll could rise acc to reports from Pakistan (Snakes in Pak backyard) pic.twitter.com/OB0NQ1ujWZ