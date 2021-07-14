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南非群眾暴動洗劫72死！　三星、LG工廠慘遭波及「14億秒蒸發」

▲▼南非動亂。（圖／路透）

▲南非前總統朱瑪的支持者不滿其被捕，而在街頭示威，沒想到卻引發暴動，導致場面失控。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）最近遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月，引發其支持者的不滿，頻頻舉行示威活動，洗劫當地商店並對企業造成破壞，就連南韓科技大廠三星電子和LG電子也慘遭波及。這起因示威活動引起的暴動已造成72人死亡。

南韓商業媒體Business Korea引述業內人士消息指出，示威人士在7月13日闖入了三星位於誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的倉庫，而LG位於德班（Durban）的工廠也在12日慘遭洗劫和火燒，不過目前還不清楚這2家企業的損失程度有多大。

LG至少為其工廠投資了2000萬美元（約新台幣56000萬元），而德班廠的液晶電視與液晶顯示器產線的生產力，1年可達5000萬美元（新台幣14億元），因此這次的示威活動，至少為LG造成了數千萬美元的損失。

LG電子隨即發布聲明，確認其德班廠遭放火搶劫，不過經確認，沒有任何員工因此受傷，「我們非常重視員工的安全，並向南非人保證，我們正迅速而謹慎地調查這起事件是否會對工廠產生影響」。LG尚未決定是否要搬遷、撤離，抑或是恢復該工廠的運作。

在德班，除了LG的工廠外，許多南韓商店和企業都被洗劫一空，只有三星在德班的電視製造廠因為臨近機場而得以倖免。當地媒體報導，示威活動已在南非造成72人死亡，民眾到商店掠奪食物與民生用品，警方和軍隊只好發射閃光彈和橡膠子彈驅散人群，沒想到卻因此引發暴動。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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