印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光！「2時間點」慎防泡沫破裂

▲ 阿南德針對英國、以色列等國家疫情的預言接連應驗。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）數度料中多國疫情變化，針對2021年下半年經濟復甦表示，疫情帶來的破壞不可能一夕之間復原，並點出4個重要的時間點。至於疫情變化，他提及Delta及Delta+病毒帶來的威脅，警告全球7月仍應提防新一波疫情爆發。

阿南德6月至今反覆提到幾個重要時間點，說明全球經濟復甦的幾個階段，首先在2021年下半年會開始復甦，6月20日至11月21日間經濟與股市可能有負面狀況，但11月21日後就會進入復甦階段。

然而，2022年4月必須格外注意，由於火星與土星相合，「不能說是一段很好的時期」，恐怕發生嚴重問題，但會再度復甦，接著在一年後發生「大重整」（Great Reset），經濟開始增長。

1. 2021年6月20日：下半年全球經濟開始復甦。

2. 2021年11月21日：木星離開魔羯座，前往水瓶座，生活品質好轉。

3. 2022年4月：火星與土星相合，可能出現變數或嚴重困難，此後會再度好轉。

4. 2023年4月23日：經濟大重整並開始成長。

至於眼下的困難，阿南德指出，受到新冠疫苗之戰影響，經濟出現泡沫化，破裂的時間點可能在6月20日至11月21日間或2022年4月。

▲▼ 印度神童提到未來經濟復甦的時間點。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

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