蜜腿美少女涉霸凌！狠捏國中弟性器強抓睪丸　16秒倒地殘忍影片曝

►南韓國一男學生慘遭學長姐勒頸、撫摸生殖器。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓校園霸凌屢見不鮮，時常登上社會版頭條或影劇作品，然而京畿道高陽市近日卻傳出，有3男2女於光天化日下在某棟大樓旁的停車場對一名身材矮小的男學生下手，除了遭壓頸狠勒，其中一名未成年的美腿少女甚至叼著菸，直接伸手突襲「抓鳥」，男學生因此倒地不起，16秒鐘影片在各大網路論壇上瘋傳。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，該棟大樓位於京畿道高陽市一山東區馬頭站旁，周遭緊鄰熱鬧繁華的商圈，甚至議政府地方檢察廳高陽支廳也位在附近，然而卻還是發生1男學生遭3男2女霸凌的慘劇。

從影片畫面中可以看到，1名體型嬌弱的男學生慘遭其他身材高壯的男同學欺凌，還被用手臂緊緊架住頸部強勒，而一旁叼著菸、綁馬尾的美腿女學生卻走向前伸出右手，撫摸男學生性器官、甚至強抓睪丸，導致被害男學生便因此倒地不起，其他同學則只顧揹著背包、站在一旁看好戲。

▲南韓某國一男學生慘遭勒頸、強撫生殖器。（翻攝自韓網）

根據韓媒《中央日報》，該段16秒鐘長的霸凌影片是一名將車停在對面的男性，在車受目睹霸凌時拍下的，事後他於13日下午4時50分撥打112向警方報案，警察抵達現場時遇見影片中的學生，不過在釐清事發經過後便從現場撤離，未再將該案移交給警察署調查部門。

經警方調查，遭欺侮的男學生為某國中的1年級生，而霸凌、摸鳥的學生為高陽市某國中3年級的學生，雙方為同社區內熟識的學長學弟關係。

一山東部警察署關係人士透露，被害學生僅表示這只是同學之間在開玩笑、惡作劇，而警方雖成功與被害者父母取得聯繫，但被害者父母表示，他們不願向媒體透露自己對於此事的立場，也不願對方因此受罰。

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