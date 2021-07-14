輸入身分證+健保卡號1分鐘秒預約！疫苗平台新增「免插卡登入法」

▲疫苗預約登記平台新增免插卡登入方式。（圖／記者周姈姈攝）

記者黃凱翊／綜合報導

COVID-19公費疫苗預約平台昨(13日)開放18歲以上民眾進行第三輪的意願登記，但由於同時也有第二輪符合資格者要預約接種疫苗，導致平台因瞬間湧入的人潮而一度當機。今為了讓民眾可以加快預約接種的速度，除了原本的健保快易通APP外，另外新增了只要填入身分證字號和健保卡號碼，就能快速預約接種疫苗的登入方式。

原先公費疫苗預約平台的登入方式，如果不下載健保快易通APP進行登入，就必須自備讀卡機來讀取健保卡，也因此增加預約接種疫苗的時間；為此平台開設了第三種簡易登入方式，只要在平台上輸入身分證字號和健保卡號碼，就能預約接種地點和時段，登入時間幾乎不到一分鐘，大幅縮短民眾操作時間。

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▲COVID-19疫苗預約登記平台新增免插卡登入方式。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

除了原本第9、第10類族群外，COVID-19公費疫苗預約平台已開放民國92年以前出生者（18歲以上國人）意願登記。民眾須先至平台完成意願登記後，在疫苗供應量充足情況下，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按照疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾；而尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。

除了「線上預約」外，民眾也可以實體預約，可親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

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