婚攝狂喊「新郎前女友名」！新娘僵笑轉頭冷瞪尪　網：前任派來的

記者吳美依／綜合報導

外國社群媒體瘋傳一段超尷尬影片，一對新人在婚禮上甜蜜合影，婚攝卻二度超大聲地喊出新郎前女友的名字，新娘的笑容立刻僵掉，轉頭以銳利眼神望向身旁老公。許多網友看了紛紛直呼無法接受，甚至有人開玩笑說，這名婚攝該不會是「前女友派來的」。

影片中，新人和伴郎伴娘團開心站在鏡頭擺姿勢，但一聽見婚攝大喊「1、2、3，科里和泰勒（Taylor）看看對方」，立刻陷入一陣尷尬。幸好，新娘凱特琳（Kaitlyn）幾秒鐘後就笑了出來，「那是他的前女友」，在場眾人也才敢笑出聲音。

▲新娘凱特琳聽見婚攝大喊新郎前女友名字，笑容立刻僵掉，轉頭看著老公。（圖／翻攝TikTok@jpvideography2141）

沒想到，大家變換姿勢，準備拍攝下一張照片時，婚攝竟再度喊錯名字。凱特琳一臉無奈， 一邊大笑一邊喊著，「給我等一下！」現場一名賓客實在看不下去，建議婚攝只要說「新郎新娘」就好了，以免再度鬧出烏龍。

此影片至今累計超過300萬次觀看，上傳者猜測，也許婚攝上週拍攝的新人中，其中一位新娘就叫做泰勒，一切純屬巧合。但是，許多網友仍覺得這種表現太不專業，紛紛留言，「這肯定毀了婚禮」、「如果發生在我身上，我一定會抓狂」、「如果是我，我可能會氣到取消婚禮」、「新郎現在肯定整場婚禮都在想前女友」。

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