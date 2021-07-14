南華早報：美副國務卿下星期訪中！　朝「拜習會」邁出重要一步

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《南華早報》獨家報導指出，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於下星期訪問中國大陸，並在天津和中國大陸外交部副部長謝鋒會面。兩人可能會討論國務卿布林肯和外交部長王毅再次會晤的可能性，這也被視為朝「拜習會」邁出重要一步。

報導指出，雪蔓下星期將在天津和謝鋒會面，這也是自3月阿拉斯加會談以來，中美雙方最高層級的官員會晤。據悉，兩人將會討論布林肯（Antony Blinken）和王議再次會晤的可能，而雙邊高級外交官員頻頻見面，也被認為提高了美國總統拜登（Joe Biden）和中國大陸國家主席習近平會面的可能性。

▲雪蔓2016年曾來台會見總統蔡英文。（圖／總統府提供）



先前就有消息指出，美國希望先讓雪蔓在夏天先訪中，接著由布林肯再訪北京，商討拜、習二人在10月於羅馬舉行的「20國集團」（G20）峰會期間的進行雙邊會議的可能性。

現年71歲的雪蔓曾在2016年底訪問台灣，出席台美日智庫合辦的區域夥伴安全對話研討會，當時也與總統蔡英文在總統府會晤。她也在3月的提名聽證會上提到，美國兩黨都認同中國是美國一大挑戰，美方必須與之競爭並勝出，必要時也須在南海、人權議題上挑戰並對抗中國。

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