2工人遭「68噸重機具」砸頭！死亡邊緣撿一命　恐怖瞬間曝光

+++ALLE Schutzengel waren heute in Boppard!!!+++ Mobilkranbergung geht schief - Haarscharf an der Katastrophe vorbei Der gestern in Boppard umgestürzte 220-Tonnen-Mobilkran sollte heute Nachmittag wieder aufgestellt werden. Allerdings dürften zwei der Bergungsspezialisten wohl jetzt ihren zweiten Geburtstag feiern. Als die beiden Männer unter dem von zwei weiteren Mobilkranen angehoben Havaristen einen Kettenzug montieren wollten, rissen die Halteschlaufen. Lediglich eine abgeknickte Stahlstütze verhinderte, dass die Maschine mit 68 Tonnen Eigengewicht die Männer komplett unter sich begrub. Video: Privat/ Urheberrechtlich geschützt/ Vervielfältigung und nicht lizensierte Weitergabe untersagt.