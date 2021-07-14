「4生肖」下半月財運旺翻天！投資、副業進入暴漲期...想不有錢都難

▲4生肖人近期財運大好。（示意圖／shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

2021上半年很多人因疫情影響生計，因此都期盼疫情趕快過去，不過好機會是留給準備好的人。知名命理專家小孟老師即點名，「4生肖」從7月下半月開始財運會大旺，不僅在工作上會得到不錯的回饋，同時有望在投資市場上更上一層樓，因此建議平常多進修財經相關知識，增強自己的實力，才不會與好機會擦身而過。

清水孟國際塔羅的小孟老師指出，生肖屬「豬、蛇、牛、鼠」的朋友，現在開始到七月底，會有很多賺錢機會要把握。

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Top4：屬豬

屬豬的人在財運上適合多方發展拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應該要去研究副業發展，會得到不錯的回饋！

Top3：屬蛇

屬蛇的人下半月有機會接到更大的工作，雖然會面臨很大的壓力，但這也是你們賺錢的好時機，眼光與目標放長遠來看，現在打下的是更穩的根基，讓你們以後有更寬大的發展，若時間上允許可以盡量去做沒關係。

▲恭喜屬蛇的人，下半月將有機會接到更大的工作。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

Top2：屬牛

屬牛的朋友你們的事業順利，績效會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持錢財繼續成長。

Top1：屬鼠

下半月你們對於賺錢方面會特別有興趣，建議你們可以多看理財書籍或是上一些線上理財課程，藉由進修的過程中增強自己投資理財的概念，可以幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。