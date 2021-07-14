美國1／5猶豫或反打疫苗者　半年後「已接種」！關鍵原因曝

▲ 美國因為疫苗接種率高，人們生活已恢復正常。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫苗為持續一年多的疫情帶來轉機，副作用卻令部分民眾卻步。美國非營利組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）13日公布最新調查結果顯示，約有1/5起初對施打疫苗感到不確定或堅決反對的民眾近半年後已經接種，主要是受身邊親友及醫生影響。

CNN報導，凱澤家族基金會1月曾進行疫苗接種意願調查，6月再次訪問後發現，多數當時便堅決接種或堅決反對的民眾並未改變想法。當時尚未接種者僅8%改變心意，其餘民眾不是堅持當初的決定，就是至今仍無法做出堅定選擇。

然而，改變心意及從不確定態度轉向明確決定的受訪者中，多數轉向願意接種。1月回答願意接種者有92%已經接種，當時仍在觀望者也有54%已接種，還有24%曾堅決反對或非必要不願接種者已經接種。相較之下，1月持觀望態度的受訪者中，轉向堅決反對者僅8%。

起初不確定或不願接種卻改變心意的受訪者中，超過半數是因其吸收或聽說的資訊被說服，36%則是在與他人談話中改變想法。1月持觀望態度卻決定接種者中，1/4是因他人接種後沒有不良反應感到安心。一名來自科羅拉多州的69歲受訪者1月表示，非必要不會接種，但在6月說明，「我開始覺得，有些傳聞中的副作用不是真的。」

▲ 紐約兒童接種疫苗。（圖／達志影像）

其他改變心意決定接種疫苗者則是因為受到親友壓力，或希望能與親人見面。一名42歲印第安那州婦女1月堅決反對，6月卻已經接種，主要是因丈夫的催促。

來自醫護及衛生工作者的安慰與建議也發揮作用，愛荷華州一名28歲婦女對餵母乳期間接種疫苗有疑慮，最初持觀望態度，但透過醫生得知可為孩子帶來抗體，便決定接種。

然而，部分民眾轉向接種疫苗的原因是未接種族群受到的某些限制，其中一名受訪者便是為了訪問巴哈馬，才改變心意施打。

這項調查也發現，副作用是1/5尚未接種的成人不願接種的主因，其他人則對疫苗安全性仍有疑慮，或不認為疫苗會帶來益處。一名42歲加州婦女表示，丈夫接種後出現多種副作用，她身為家庭的支柱，決定不施打疫苗。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast