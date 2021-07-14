馬來西亞「接種站」204人確診急閉館！　88%員工打過疫苗仍爆疫情

▲馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）一間疫苗接種站204名工作人員篩檢陽性。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）是國內疫情最嚴峻的地區，「理想會議中心」（Ideal Convention Center）改建成的大型疫苗接種站卻爆發疫情，453名工作人員中高達88%已經接種，日前卻仍通報2名志工確診，全面篩檢後204人呈現陽性反應。該設施13日緊急關閉消毒，所有員工都被隔離。

《美聯社》報導，科學部長嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）表示，雖然204人確診，但病毒量都非常低，可見施打疫苗有所成果。他認為，政府迅速下令全面篩檢，已經遏止群聚感染鍊，因此將安排全新醫療工作小組進駐，以利接種站14日重新開放。

嘉馬魯丁呼籲，9日後曾到這裡打疫苗的民眾應自我隔離10天，如果出現症狀，最好接受篩檢，「這是我們首次因為確診病例而必須關閉……希望只中斷一天，不會阻礙接種進程」。他表示，其他接種站也將加強衛生措施，但不會強制工作人員檢測。

▲雪蘭莪州成為馬來西亞的疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）



馬來西亞6月1日實施封鎖，疫情卻仍持續惡化，防疫禁令實施至今，確診總數飆升50%，達到85萬5949例，死亡病例翻倍成長，超過6200例。該國13日通報1萬1079例例，首次衝破5位數並且創下新紀錄。

雪蘭莪州與首都吉隆坡（Kuala Lumpur）相連，是大馬最富裕地區，如今卻成疫情重災區，13日新增確診佔全國通報病例一半以上，但一部分起因於當地加強篩檢。

吉隆坡當局也積極提升疫苗接種率，該國3200萬人口目前約1/4施打至少1劑，約11％完全接種。總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）說，國內如今每天施打超過42萬劑疫苗，有信心藉此遏止疫情爆發。

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