美政府敲定537億補助企業！　汰換華為與中興通訊設備

▲FCC去年認定華為和中興通訊對美國通訊網路構成國安威脅。（圖／路透）



文／中央社

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表決一致通過，敲定19億美元（約新台幣537億元）補助計畫，以協助美國企業汰換中國華為與中興通訊（ZTE）等被視為威脅國安的電信設備。

FCC去年認定華為和中興通訊對美國通訊網路構成國安威脅，明令禁止美國企業動用83億美元的政府基金來採購這兩家中企的設備。

FCC去年12月採取措施，要求美國電信營運商「移除並更換」華為和中興通訊設備。

FCC代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）說，這些設備可能遭到外國勢力操縱、截斷或控制。

她說：「我們將逐一針對網絡、基地台和路由器進行評估，直到完全根除可能破壞國家安全的設備。這是一項艱鉅的任務。」

這對美國鄉村地區的電信營運商來說是個大挑戰，業者在雇用工人移除和汰換設備時，面臨了成本高昂和其他難題。

FCC去年9月估計，汰換華為和中興通訊網路設備，成本可能高達18億3700萬美元。

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