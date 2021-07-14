專家警告「後新冠症候群」持續數月！　女性比例高50％

▲英國預計19日全國解封，但各地Delta病毒感染仍在增加中。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

英國預計19日全國解封，各地Delta病毒案例卻仍持續激增，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）警告，每日新增病例可能很快達到10萬。科學家也指出，約10至20%染疫者可能發展出長期新冠，也就是後新冠症候群（post-Covid syndrome），患者確診後症狀可能持續數個月，且女性比例較男性高上50%

《衛報》報導，患者發展成後新冠症候群，可能出現虛弱疲憊、呼吸短促、胸口疼痛、睡眠障礙、記憶力困難、注意力不集中問題等十幾種症狀。英國科學家發現，中年族群發生比例約為17%，高於年輕族群的7.8%；此外，氣喘病史染疫者的發病率也比一般人多了30%。

倫敦帝國學院（Imperial College）免疫學家奧特曼（Danny Altmann）指出，醫學界已經發現一項「經驗法則」，不論何種病毒株引發的感染，患者無症狀或輕重症，都有可能發展成長期新冠。他坦言此症狀非常棘手，「我們不知道將要走向何方，因為我們正處於真正的未知境地」，但目前研究已經足以顯示出情況「嚴峻且可怕」。

▲雖然英國推行大規模接種計畫，但許多年輕成人尚未施打第2劑疫苗。（圖／路透）



醫學界目前仍不確定後新冠症候群的成因，許多研究者懷疑，可能是數個不同疾病與潛在因素交互影響導致，也有越來越多證據指出，很大一部分病例來自病毒對免疫系統的干擾，在此情況下產生的自體抗體（autoantibody）無法抵抗外來病毒，反而會攻擊人體。

儘管英國推動大規模接種，大幅降低住院與死亡率，但仍有許多年輕成人尚未完全接種，成為染疫高風險族群。倫敦國王學院流行病學家絲提夫（Dr Claire Steves）認為，隨著英國即將解封，未來6周將特別危險。

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