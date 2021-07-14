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7／26解除三級？權威醫曝不清零…「靠1個條件」也可放心解封

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲夜市微解封後，人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣各地自13日起開始微解封！眼看近日本土確診數維持20～30例，是否有望在7/26達到清零解除三級警戒，國人相當關心。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組成員、台大權威醫師李秉穎坦言，要完全清零有難度，個人認為「只要符合1條件」或許可考慮稍微放寬警戒。

台大權威李秉穎醫師接受周玉蔻電台訪問時談到台灣解封的標準，專家們意見相左，他坦言「要清零蠻困難的」，個人認為26日如果不能清零，可能至少需要一週病例數小於10，且只有1、2個不明感染源，或是全部個案都可查到感染源，才能比較放心。

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▲▼專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台大權威醫師李秉穎分析台灣解封可能性。（圖／記者呂佳賢攝）

至於每週案例小於10例就能完全放鬆？李秉穎有點擔心，「不知道會不會有什麼人比較會傳播，一人傳給很多人，也是一個蠻大的負擔。」但目前沒有可以解除三級的客觀標準。

李秉穎說，「我自己不一定要清零，至少要把無症狀感染源的確診者案例清掉，且要清掉一段時間可能1～2週，都沒有看到無症狀感染源的案例，就可以考慮放鬆了。」待疫情下降可考慮放鬆相關微解封作為。

李秉穎指出，從上個月迄今疫情下降速度緩慢，這是因為新冠病毒潛伏期達14天，無症狀感染者多，找不到傳染源相當困擾，一般呼吸道感染僅1～7天。對比2003年的SARS沒有無症狀感染，一有症狀就能即時掌握，新冠病毒肆虐要達完全清零要花的時間長，「這是它很可惡的地方」。

▲▼有條件微解封 符合指揮中心指引可內用 餐廳 美食街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全國雖然微解封，但多個縣市決定餐廳維持外帶不內用原則。（示意圖／記者屠惠剛攝）

對於7/26要不要解封？李秉穎也說，能否解封專家們只能討論，而非決議，須由指揮中心涵蓋各部會討論，其中不只牽涉到防疫醫療，還攸關經濟、交通各方面，因此需要跨部會討論才能做出決定。

李秉穎認為「要完全清零有困難」，不過可以逐步放寬，現在大家爭論餐廳內用，以及9人旅行團、室內5人是否合理，「已經控制到某程度的話，或許這樣規定可以慢慢放寬。」

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