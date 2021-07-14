離錯時間！孩童防疫補貼1萬「匯入前夫帳戶」　社家署：要雙方協調

▲只要家中有國小以下本國籍兒童，每人可領到1萬元紓困家庭防疫津貼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎衝擊各行各業，政府也推出紓困4.0，其中包含孩童家庭防疫補貼，但有民眾抱怨，因為離婚關係，自己是孩子監護人，但防疫補貼卻直接匯入前夫帳戶。對此，衛福部社家署副署長李臨鳳表示，這是首例收到反應的個案，但因為當時宣布直接撥款到育兒津貼帳戶，這樣的狀況建議夫妻雙方協調，若協調不成可找調解委員會處理。

孩童家庭防疫補湯只要是國小以下本國籍兒童，每人可領到1萬元，而未滿2歲孩童的防疫補貼，政府也直接匯入之前領育兒津貼的家長帳戶。但有一名媽媽因後續和丈夫離婚，孩子監護權雖然歸自己所有，但因育兒津貼是前夫的帳戶，所以一萬塊也直接匯入前夫帳戶。

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李臨鳳受訪時表示，該案例的確有跟衛福部作反應，不過當時紓困家庭防疫補助有訂作業計畫，有寫明110年5月領有育兒津貼得家庭，會直接撥款，當時5月還是在夫妻雙方同意，衛福部在6/15撥入款項，因此也建議該案例先夫妻雙方協調，協調不成建議要找調解委員會處理。

李臨鳳說，夫妻的感情狀況也沒辦法介入，但因為媽媽確定有監護權，育兒津貼相關資料已經有做變動，是沒有問題的，系統上會異動，未來要領孩子育兒津貼都是沒有問題的。