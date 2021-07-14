強制醫護「不打疫苗不給薪」！Delta強襲法國　新病例每5天翻1倍

▲ 法國尼斯大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，具高傳染性的Delta變異株侵襲下，疫情一度穩定的歐洲確診數節節攀升，部分國家開始強制醫護人員接種疫苗，否則不支付薪水。有些領導人甚至考慮，強制要求所有國人必須接種。

CNN報導，繼義大利4月強制衛生工作者接種疫苗，法國與希臘陸續跟進。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日宣布，醫護人員、護理之家員工及服務脆弱患者的工作人員必須在9月15日前接種疫苗。衛生部長韋朗（Olivier Véran）補充，期限後未接種者將被禁止上班，且不會領到工資。

部分衛生工作者對此感到憤怒，但疫苗預約平台當天隨即湧入數十萬人。Doctolib為法國最大疫苗預約網站之一，在馬克宏公布強制令後，網站使用人數創下新紀錄，24小時內預約量達到170萬劑。

法國疫情4月中達到高峰，單日確診創下4.2萬紀錄，6月中旬一度降至2000例，近來又回升至4000例上下，日增確診每5天翻一倍。馬克宏暗示，若疫情持續惡化，可能強制全國接種，「這視情況而定，我們將不得不思考是否為所有法國人強制施打疫苗。我相信我的選擇，並呼籲所有未接種的民眾盡快接種。」

▲ 義大利羅馬疫苗接種中心。（圖／達志影像）

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）12日宣布，即日起強制養老院工作人員接種疫苗，拒絕者8月16日起禁止上班，而9月起將強制公共及私營部門所有醫護人員接種，且自16日起8月底，僅已接種者可進出室內營業場所，例如娛樂場所、酒吧及電影院等，「國家不會再因部分民眾的態度而封鎖。希臘並不危險，危險的是未接種的希臘人。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）13日則表示，政府已決定不採強制方式，相信仍有許多人有意願接種疫苗，而使民眾能夠輕鬆取得疫苗與相關資訊是當局的責任。但在更多人接種以前，不會放寬防疫限制。

英國政府先前也不顧專家反對，宣布將於10月起強制養老院員工接種疫苗，引起部分民眾反彈，一份反對強制令的請願書已累計多達7.2萬人簽署。義大利也有少數不願接種者提起訴訟，法院本周正進行審理。

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