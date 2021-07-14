巴西疫情重創經濟　新一波移民潮5個月內逾13萬人出走

▲巴西疫情嚴重，政府防疫漏洞百出。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致經濟危機和失業，促使2021年初至5月已有超過13萬巴西人前往其他國家發展，主要目的地包括美國、葡萄牙、英國和日本。

儘管因為COVID-19大流行的緣故，許多國家限制外國人入境，仍有為數不少的巴西人嘗試在國外生活。

巴西聯邦警察的數據指出，2021年1月至5月，有13 萬1500名巴西人移居他國。面對國內經濟危機和創紀錄的高失業率，對未來缺乏願景似乎是引發新一波巴西移民潮的原因。

巴西聯邦警察根據國際智慧型運輸系統（ITS）平台記錄巴西人出入境的資料顯示，自2021年1月以來，巴西每月都呈現人口外流增加趨勢。

巴西地理統計局（IBGE）國際遷移觀察站統計督導奧利維拉（Tadeu Oliveira）表示，彷彿重新出現1980 年代和1990年代的移民潮，許多巴西人認為可能有更好的發展機會在其他國家等著他們。

奧利維拉指出，美國和葡萄牙是這些巴西人的主要目的地，其他國家如英國和日本，也有越來越多巴西移民前往。

奧利維拉表示，今年的移民潮也反映巴西人對國家前途不樂觀，如同2015年和2016年的經濟衰退，導致許多人離開巴西，尤其是中下階層的人，因為在巴西沒有發展機會，只好出國尋找頭路。

不過今年入境其他國家比較困難，因為COVID-19大流行的緣故，許多國家採取限制巴西人入境措施。

2021年1月至5月，聯邦警察記錄43萬7000名巴西人出境，其中30萬5500人在幾天或幾星期後返國，累計外流人口13萬1500人，相當於約1/3的人離開巴西後沒有再返國。

2019年同期有11萬5400人離開巴西，但這一比例卻大相徑庭，只有1/29的人沒有返回巴西。

奧利維拉指出，最近幾年巴西人口外流的趨勢只有在2020年COVID-19大流行高峰期中斷，因為許多國家採取鎖國政策，使得許多外流的巴西人返國。