快訊／南韓疫情再告急！今「激增1615例」破紀錄…Delta病毒佔7成

▲南韓新冠肺炎14日新增1615例，再度飆破新高。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著Delta變種株在南韓國內快速傳播，加上年輕族群活動、移動量大，使得新增確診病例一再飆新高，光是首都圈就集中新增1179人確診，而其他地區確診者新增比例也開始加大，此現象宣告南韓已迎來全國第4波大流行。統計指出，近一周新增的變種病毒感染者中，Delta就占近7成。專家推測，Delta變種株可能成為日後南韓國內的流行病毒主流。當局14日上午宣布，15日起提升非首都圈地區至第2級警戒。

根據《韓聯社》報導，截至14日0時為止，南韓今（14）日上午9時30分共通報1615起新增病例，再度創下去年1月20日傳出首名確診者以後的新高，其中境內感染為1568例、境外移入為47例，重症患者為163人，同時僅新增2例死亡。目前南韓共累計17萬1911例確診、2048例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1179例（首爾占633例、京畿道占453例、仁川占93例），連續6天嚴重超標4級警戒所規範的389例以上之標準；慶尚南道新增87例；釜山新增62例；大邱新增52例；大田新增41例；中青南道新增36例；濟州島新增21例；慶尚北道新增19例；光州、江原道各新增15例；蔚山新增11例等。

根據統計，最近一周（7月4至10日）南韓國內感染4大變種病毒株（英國、南非、巴西、印度）的確診者為536人，其中高達374人感染Delta（印度發現）變種株，佔總比率為69.8%；而從國內累計至今的4大變種病毒感染人數（共3353人）來看，Alpha（英國發現）感染者達2405人，仍是所有變種病毒中的主流，其次為Delta的790人、Beta（南非發現）為143人、Gamma（巴西發現）為13人。

另外，南韓雖有1516萬人完成第1劑疫苗接種，國內接種覆蓋率達30.6%，接種第2劑者（包括嬌生疫苗僅需1劑）也有596萬人，然而在疫苗（莫德納）供應上嚴重短缺，使得政府一度中斷55至59歲民眾的事前預約登記，但隨著輝瑞疫苗79萬9千劑於14日上午抵達仁川國際機場，當局也於稍早表示，將於14日晚間8時至24日下午6時重新開放接受預約。

據悉，南韓7、8月接種計畫使用的疫苗廠牌，主要為輝瑞、莫德納。

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