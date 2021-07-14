疫苗接種後　新研究曝3種疫情走向：未來每年帶走數十萬性命

▲目前我國疫苗覆蓋率已經達到15.9%。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

新冠疫苗覆蓋率提升後，全球疫情逐漸降溫，多位醫學與公衛學者也對未來疫情走向進行預測，多數人認為新冠肺炎會像流感一樣，成為地區性、季節性疾病，每年至少造成數十萬人死亡。

《自然》期刊8日刊登《大流行之後：對未來新冠疫情走向的預測》論文，由多位學者共同整合，而多數人對疫情未來走向並不樂觀。

論文指出，新冠病毒比目前已知的各種冠狀病毒有更多獨特性質，也比已知的4類流感毒性更強，還具有「無症狀傳染」特性，根據目前已知的新冠知識，還很難準確預測未來疫情走向。

▲CDC數據顯示，目前全美約58.8%成人、相當於超過1.52億已經打完2劑疫苗。（圖／路透）



這次的疫情比較類似1918年的西班牙流感，人類對其完全沒有免疫力，在半年內從輕微疫情變成一場大災難，兩者都不在傳統的疫情爆發季節傳播。

目前透過疫苗快速提升群體免疫力，多數學者認為新冠的毒性最終會下降，但是可能還要數十年的時間才能退化到像普通流感一樣，因為它的突變速度比流感慢3至4倍，卻能不斷演變。

變種後的新冠病毒不只在人體出現，許多動物也被發現感染，可能會促使病毒產生新的突變，未來必須要做好病毒監測，在第一時間發現新的變種。

這次新冠疫苗以前所未有的速度被開發出來，但是針對無症狀感染、變種病毒的保護能力，以及能持續免疫多久都還存有疑問，要徹底消滅疫情，還是要靠全球大量接種，否則可能形成類似小兒麻痺的情況。

▲學者認為，未來還有很長一段時間無法完全擺脫新冠病毒的糾纏。（圖／路透）



論文最後歸納出3種新冠疫情可能的走向，第一是最糟的情況，疫情傳播太快，染疫人數無法控制，最後醫療趕不上病毒變異的速度，第二則是多數學者認為最可能的情形，新冠疫情變成像流感一樣的地區性、季節性疾病，雖然可以抑制它不要發生大流行，但每年將帶走至少數十萬人性命，第三種則是退化成感冒症狀的普通冠狀病毒，影響力遠不如流感。