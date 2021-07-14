南非前總統入獄引發抗議暴動　鎮暴部隊強行鎮壓至少72人亡

▲至少72人在暴動中喪生。（圖／路透）

文／中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡13日專電

南非前總統朱瑪入獄服刑引發支持群眾抗議暴動，總統拉瑪佛沙昨晚發表演說，呼籲民眾冷靜，犯罪分子將面臨法律制裁，他與內閣磋商後將派國防部隊協助警方維持秩序。

補充：截至發稿為止，至少72人在鎮壓中身亡。

朱瑪（Jacob Zuma）被控貪腐案，因未赴調查委員會作證，遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月，並於7日夜間最後期限截止前，在警車戒護下離開自家莊園入監服刑。

朱瑪的支持者極度不滿，從9日夜間開始在朱瑪家鄉所在的瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）展開大規模暴動，架設路障封鎖交通、四處縱火、掠奪商家、洗劫大型購物中心，暴行也波及到600多公里外的第一大城約堡所在地豪登省（Gauteng）。

他們透過社群媒體發起釋放朱瑪活動並集結人群示威，但示威活動失控，從政治活動演變成集體犯罪。數以千計的暴民所到之處，街邊商店、銀行提款機、大型購物中心，均被洗劫一空，無一倖免，還縱火企圖燒毀建築物與停在街邊的汽車，連行經汽車與卡車也不放過。暴徒甚至衝進汽車車商展示場，對所有全新轎車噴漆並破壞。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示他的心情十分沉重。許多南非人正在估算財產損失，商店與企業也在核算安全保障的成本，然而更多的南非人感到焦慮和害怕。

他說，國家正面臨歷史上罕見的幾天幾夜的公共暴力、財產破壞與掠奪。雖然警察逮捕489名與這次事件相關的嫌疑人，仍有許多地區發生暴力行為。有些人將這些行為定義為一種政治抗議。

他認為，這種暴力可能確實源自於個人政治立場，或是表達內心的沮喪和憤怒。也有些人試圖定義為以種族主義來煽動這場暴力和騷亂，不過大多數人民出於原則拒絕隨之起舞。

拉瑪佛沙說：「然而，我們現在看到的是投機取巧的犯罪行為，一群人煽動混亂只是做為掠奪和盜竊的幌子。任何的不滿和任何的政治原因，都不足以證明暴力與破壞是合理與合法的。」

他表示，經過內閣各部會緊急會商，決定以恢復各地平靜與穩定為第一要務，保障人民財產與生命的安全至關重要。他授權布署國防軍人員支持南非警察局的行動，維持社會秩序。犯罪分子均將面臨法律制裁。

拉瑪佛沙呼籲全國人民冷靜、攜手共度難關，避免在社群媒體發布和傳播煽動性訊息，以及傳播可能造成進一步恐慌的謠言或虛假報導。

報導指出，國防軍已完成布署，從昨天夜間開始與警力合作，在瓜祖魯那他省與豪登省展開大規模維持治安行動。