義大利女球迷豪放露乳慶祝　下秒遭「淫爪猛掐」驚恐片曝

▲女球迷豪放慶祝，卻被眾人佔便宜。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利本次歐國盃屢在PK賽中力退勁敵，但先前踢退西班牙後球迷在廣場上大肆慶祝時，卻出面許多失控場面，如一名女球迷坐在男球迷肩上，掀開上衣露出雙乳狂歡，下一秒卻被無數隻湧上的雙手襲胸，周圍的男性球迷全都撲了過去。此事件在義大利網路社群上發酵，許多人批評男球迷們太過分，不懂得尊重女性身體。

綜合當地媒體報導，在視足球為人生最重要的幾件大事之一的歐洲，舉辦歐國盃期間義大利發生各種違反防疫規定的事件，就連路人和路過騎士都遭殃，文明古國一夜間出現各種「返祖現象」，群眾變得暴戾激動。

在與西班牙PK大戰中勝利後，義大利球迷在廣場、街頭紛紛狂歡慶祝，一名嗨翻的女性騎坐在男球迷肩上，在眾人面前掀開上衣露出乳房，沒想到被揹她的男子率先反手掐奶，之後眾人看到這一幕紛紛湧上前襲胸。雖然女子迅速把上衣拉下來，但此時衣服底下早已伸進好幾隻手，後面還有更多男球迷搶著摸，導致女子直接跌向人群中。

義大利女記者盧卡瑞麗（Selvaggia Lucarelli）在推特痛罵，女球迷的身體是她的，裸露也是出自她意願，但不代表別人有權侵犯。女權運動者瓦紐麗（Carlotta Vagnoli）則在接受訪問時表示，「展示」不代表可以「觸摸」，兩者之間的基本要點就是「同意」。