　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利女球迷豪放露乳慶祝　下秒遭「淫爪猛掐」驚恐片曝

▲▼她公然掀衣露奶慶祝　慘遭精蟲上腦群男暴動襲胸。（圖／翻攝自推特）

▲女球迷豪放慶祝，卻被眾人佔便宜。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利本次歐國盃屢在PK賽中力退勁敵，但先前踢退西班牙後球迷在廣場上大肆慶祝時，卻出面許多失控場面，如一名女球迷坐在男球迷肩上，掀開上衣露出雙乳狂歡，下一秒卻被無數隻湧上的雙手襲胸，周圍的男性球迷全都撲了過去。此事件在義大利網路社群上發酵，許多人批評男球迷們太過分，不懂得尊重女性身體。

綜合當地媒體報導，在視足球為人生最重要的幾件大事之一的歐洲，舉辦歐國盃期間義大利發生各種違反防疫規定的事件，就連路人和路過騎士都遭殃，文明古國一夜間出現各種「返祖現象」，群眾變得暴戾激動。

在與西班牙PK大戰中勝利後，義大利球迷在廣場、街頭紛紛狂歡慶祝，一名嗨翻的女性騎坐在男球迷肩上，在眾人面前掀開上衣露出乳房，沒想到被揹她的男子率先反手掐奶，之後眾人看到這一幕紛紛湧上前襲胸。雖然女子迅速把上衣拉下來，但此時衣服底下早已伸進好幾隻手，後面還有更多男球迷搶著摸，導致女子直接跌向人群中。

義大利女記者盧卡瑞麗（Selvaggia Lucarelli）在推特痛罵，女球迷的身體是她的，裸露也是出自她意願，但不代表別人有權侵犯。女權運動者瓦紐麗（Carlotta Vagnoli）則在接受訪問時表示，「展示」不代表可以「觸摸」，兩者之間的基本要點就是「同意」。

ET快訊
雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」　牽手摸臀保時捷男全被拍
快訊／06：52花蓮規模5.2地震　最大震度5級
快訊／地牛翻身！台北有感　初判震度4級以上
5天內颱風生成機率高「最壞情境恐登陸」　今起午後防強對流
上海復星傳要求收集台灣醫療紀錄　BNT合約範本曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15億元樂透得主瞞家人10年！　生活樸實無華且枯燥：我做錯了嗎

美國通膨大增引發升息疑慮　美股收黑107點

義大利女球迷豪放露乳慶祝　下秒遭「淫爪猛掐」驚恐片曝

歐盟主席：對抗變異病毒　將為成員國提供更多疫苗

杜特蒂父女受選民愛戴　菲律賓總統大選民調雙雙支持居冠

氧氣瓶引爆大火！新冠病房輕夾板隔間無限延燒　伊拉克醫院66死

葉倫倡美歐「統一戰線」對抗中國政經惡行　北京不滿

富裕國家還想打第3劑是「疫苗民族主義」　譚德塞爆氣：貪婪

關鍵在「1條線」！維珍銀河搶先太空旅行　Blue Origin：那不算

前總統被控貪腐入獄…支持者暴動「衝店洗劫人踩人」　南非45死

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

計程車鬼切左轉...直行機車猛撞 騎士反應不及向前翻！後車也摔

15億元樂透得主瞞家人10年！　生活樸實無華且枯燥：我做錯了嗎

美國通膨大增引發升息疑慮　美股收黑107點

義大利女球迷豪放露乳慶祝　下秒遭「淫爪猛掐」驚恐片曝

歐盟主席：對抗變異病毒　將為成員國提供更多疫苗

杜特蒂父女受選民愛戴　菲律賓總統大選民調雙雙支持居冠

氧氣瓶引爆大火！新冠病房輕夾板隔間無限延燒　伊拉克醫院66死

葉倫倡美歐「統一戰線」對抗中國政經惡行　北京不滿

富裕國家還想打第3劑是「疫苗民族主義」　譚德塞爆氣：貪婪

關鍵在「1條線」！維珍銀河搶先太空旅行　Blue Origin：那不算

前總統被控貪腐入獄…支持者暴動「衝店洗劫人踩人」　南非45死

快訊／國家警報響！花蓮5分鐘連3震　最大規模5級

退出東奧再添1人！　英國網壇一姐康塔染疫：無法做好充分準備

70歲宣明智打造「生技護國神山」　內湖新秘密基地曝光

起底保時捷男！牽手曖昧雞排妹　未婚妻驚爆「9月婚約取消了」

疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」！　前疾管局長：全世界沒人這樣算

TOYOTA「大改款Prius C」完整照提前外流！內裝首次曝光有感升級

大腸癌由瘜肉演變　「6高風險群」40歲前就該做大腸鏡

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

快訊／06：52花蓮規模5.2地震　最大震度5級

15億元樂透得主瞞家人10年！　生活樸實無華且枯燥：我做錯了嗎

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

國際熱門新聞

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

才剛出獄　饒舌歌手遭開64槍爆頭亡

妹打完輝瑞罩杯A→C　專家說話了

男海邊小便　下半身被鯊魚咬

富國想打第3劑　譚德塞批：貪婪

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

特種兵舉手投降　塔利班當街處決

葉倫倡美歐「統一戰線」對抗中國政經惡行　北京不滿

病房氧氣瓶引爆大火　伊拉克66死

維珍太空旅行　Blue Origin：不算

閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍變焦屍

南非暴動45死　瘋狂搶劫人踩人

他幫女生指交竟「染性病」　整根手指紅腫痛爆

死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍亡

更多熱門

相關新聞

歐國盃至少8城疫情加劇　WHO：具毀滅性風險

歐國盃至少8城疫情加劇　WHO：具毀滅性風險

2020歐洲國家盃足球賽於台灣時間12日清晨踢完冠軍戰，義大利在最後關頭勝出，溫布利球場擠進6萬名球迷，全數未戴口罩，更激動吶喊高歌，一名世衛組織（WHO）科學家表示，這是「毀滅性」的感染風險。另外，有數據指出，歐國盃11個主辦城中，已有至少8個城市出現疫情反彈的狀況。

英格蘭三人踢丟點球遭種族歧視攻擊

英格蘭三人踢丟點球遭種族歧視攻擊

凱特王子妃誇張紅耳環助陣

凱特王子妃誇張紅耳環助陣

歐國盃／義大利奪冠獎金3400萬歐元

歐國盃／義大利奪冠獎金3400萬歐元

英格蘭主帥緊擁罰丟點球崩潰小將

英格蘭主帥緊擁罰丟點球崩潰小將

關鍵字：

義大利歐國盃pk戰襲胸

讀者迴響

熱門新聞

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

才剛出獄　饒舌歌手遭開64槍爆頭亡

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

妹打完輝瑞罩杯A→C　專家說話了

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

更多

最夯影音

更多
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面