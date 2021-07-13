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前總統被控貪腐入獄…支持者暴動「衝店洗劫人踩人」　南非45死

▲▼南非約翰尼斯堡近郊發生暴動。（圖／路透）

▲南非發生大規模暴動，連大型購物中心也遭到洗劫。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

南非前總統祖馬（Jacob Zuma）上周因「藐視法庭」遭判刑入獄，引發祖馬的支持者不滿情緒，結果群眾示威很快演變為大規模暴動，傳有購物中心遭暴徒洗劫砸搶事件，並且引發「人踩人」事件，全國至少造成45人死亡。南非現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）坦言，這是南非民主化以來少見的暴力場面。

綜合外媒報導，事件導火線是祖馬被指控在2009年至2019年擔任總統其間涉嫌貪污，但他拒絕法庭配合調查的命令，因此被以藐視法庭判刑15個月。祖馬所代表的非國大黨（ANC）在祖馬的家鄉夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）仍擁有高支持度，許多支持者憤而走上街頭示威，最終失控演變為動亂。

▼暴動發生後，有人趁機偷走電器、食物等物品。（圖／路透）

▲▼南非約翰尼斯堡近郊發生暴動。（圖／路透）

據悉，除了夸祖魯-納塔爾省以外，南非最大城市約翰尼斯堡所在豪登省（Gauteng province）中也發生部分騷亂，不過暴力事件尚未擴散至其他省份。官員表示，夸祖魯-納塔爾省和豪登省發生多起搶劫事件，在其中一起事件中，有數十人闖入商店洗劫食物、電器、酒類和衣服，結果發生群眾踩踏事件，目前死亡人數已經增加至45人。

豪登省省長馬庫拉（David Makhura）表示，目前在豪登省已有至少400人被捕，但騷亂局勢仍尚未平息。馬庫拉表示，「我們能理解失業者沒有食物，我們能理解疫情讓情況變得更糟，但這種搶劫只會破壞一切。」

當地廣播還顯示，豪登省警方試圖在約翰尼斯堡市郊的購物中心維持秩序，現場還能聽見槍聲傳出。據悉，在豪登省至少有19人死亡，在夸祖魯-納塔爾省則至少有26人死亡，其中多人是在商店內活活被踩死。
儘管南非當局出動大批警力和軍隊，但仍無法完全阻止騷亂。截至13日，在約翰尼斯堡和夸祖魯-納塔爾省仍不斷發生購物中心遭搶劫事件。

另外，代表南非最高法院的憲法法庭已經於12日受理了祖馬所提出的抗告聲請，不過目前法官尚未宣布是否同意撤銷祖馬的入獄判決。

▼銀行ATM也遭砸毀破壞。（圖／路透）

▲▼南非約翰尼斯堡近郊發生暴動。（圖／路透）

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