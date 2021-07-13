古巴爆發示威！總統指控：反革命份子收美國錢　拜登表態挺人民

▲古巴受到疫情與經濟危機等衝擊，爆發反政府示威。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

古巴受到疫情影響，以及美國將制裁措施再度收緊的影響，面臨自從前蘇聯解以來，最嚴重的經濟危機，因此在11日包括哈瓦那在內的8個城市，爆發反政府示威。對此古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz－Canel）譴責美國施加的「經濟窒息」，有一群反革命份子收美國的錢、受到美國人支配，在社群媒體借題發揮。

綜合外媒報導，古巴11日爆發的示威遊行，是近年來爆發最大規模的反政府運動，稱千上萬的人潮群聚，對政府表達包括「電力與糧食短缺」、「新冠肺炎疫苗接種進度」、「限縮自由」等狀況的不滿，甚至有示威者高喊，「獨裁下台」及「我們要自由」。

總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz－Canel）將經濟惡化，歸咎於美國60年來的經濟制裁，示威活動都是受到「美帝」與「反革命雇傭軍」的煽動，當總統登高一呼反擊之後，一些政府支持者和共產黨人也舉行遊行活動反制。

▲美國總統拜登表態。（圖／達志影像／美聯社）



拜登12日發表聲明表示，美國支持古巴人民爭取自由以及擺脫疫情和數十年來鎮壓的訴求。

拜登說，「古巴人民勇敢地捍衛基本人權普世價值，那些權利必須獲得尊重，包括和平抗議與自由決定自己前途的權利。美國呼籲古巴政權，在此重大時刻聆聽人民的呼聲，並滿足他們的需求而不是圖利自己。」

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