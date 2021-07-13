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屏東櫻花蝦少爺半年掏150萬保護費！知情人士：鈔票對他來說是紙

阿翰為為了安心唸書，只好「用鈔票保護自己」，偷拿家中營收以滿足惡霸的需索無度。（圖／本刊繪圖組）

▲阿翰為為了安心唸書，只好「用鈔票保護自己」，偷拿家中營收以滿足惡霸的需索無度。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

屏東縣東港鎮某間櫻花蝦老舖憑藉家傳的海鮮加工方法與產品，經營約半世紀來廣受大眾歡迎，其「店三代」阿翰（化名）目前就讀國中，卻因家境富裕而被校園惡霸盯上，多次被霸凌勒索，不交「保護費」便會遭拳腳相向，阿翰只能默默忍耐，不到半年就掏出約150萬元，只盼能花錢消災、安穩上課。

據了解，阿翰與主謀阿雄（化名）國小時就讀同個補習班，2人課餘時間會一起打遊戲，此後卻演變成用遊戲輸贏來金錢博弈，阿雄發現阿翰口袋「深不見底」後，還找來學長和校外友人一起勒索阿翰，起初是吃喝玩樂要阿翰買單，食髓知味後直接伸手拿錢，金額一路從數千元「漲」到數萬元。

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而阿翰曾試圖反抗，但每當拒絕拿錢給阿雄，他就會被帶進廁所「聊天」，輕則用言語威脅恐嚇，要他乖乖聽話，否則「回家路上小心交通安全」，重則甚至拳腳相向、暴力以待，久而久之他也就不再掙扎，開始偷拿店裡營收以滿足惡霸的需索無度，短短數月間，遭勒索金額總數就逼近150萬元。

少爺成肥羊3／鈔票只是紙！櫻花蝦少爺花錢換不被揍　不到半年掏出150萬

▲涉案青少年皆無幫派背景，臉書上多是參與陣頭照片，他們拿著阿翰的錢四處揮霍，還有國中生「呷好逗相報」找哥哥加入。（圖／翻攝臉書）

「阿翰的家境太好了，鈔票對他而言只是藍色的紙。」知情人士提到，阿翰家生意興隆，家中總會存放營業所需的現金，祖父又將這個唯一的「內孫」視為接班人，他自幼見慣錢來錢往，並沒有意識到手上的鈔票可能是一般人一年的薪水，付保護費時其實並不心痛，只盼花錢消災，就當是上學途中的「買路財」。

阿翰的校長坦承確有此案，但他強調受害學生的班導師不知此事，學校是在警方介入調查、得知該案的第一時間便啟動校安通報，後續也都依規定處理。他說，校方曾建議涉案學生轉學，遭學生家長拒絕後便啟動輔導機制，疫情期間也有持續關心雙方狀況，與兩邊家長保持聯繫與協助溝通。

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