3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體　採訪者：他左手有記號　

▲自稱西元3036年的未來人透露未來會有大停電的黑暗時期。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一名自稱來自「西元3036年」的未來人透過訪談，透露人類將面臨長達5年的「恐怖大停電」而爆紅。沒想到，近日3036突然消失，卻在當地的公園發現一具缺了左手的無名屍體，讓當初採訪3036的人驚訝地表示，「他的左手有記號」，懷疑死者就是3036。

據抖音帳號「ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ」表示，3036年未來人日前無預警出現，因偷竊被捕才引起注目，他當時聲稱以為食物跟衣服是免費的，但警方調查後發現，該名男子沒有初生紀錄、身份證及社保號碼。

事後，3036年未來人接受一系列訪問，透露未來的消息。他指出，西元2052年12月會發生「恐怖大停電」，地球將陷入5年的黑暗，電力及網路都無法使用，一切的聯繫方式都被切斷，人們開始動盪及騷亂，處於最糟糕的時期，需要將近20年才能讓電力恢復。

▲3036年未來人受訪的公園出現一具無名屍體。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）



此外，他也說，5G開始推動後，會有許多輻射射線危害人體，因此當時全面禁止使用手機，人們無時無刻都會戴上口罩，因為空氣中有危害身體的物質。詭異的是，3036未來人的血液被送去化驗，專家看到數據也覺得不可思議，因為多項數值都高於現代人。

頻道所有者表示，3036未來人接受採訪後就消失，直到近日看到一則疑似他遇害的新聞，「我們無法確定這是3036的屍體，但奇怪的是遺體左手不見，那是他有記號的左手…而且屍體被發現的公園是我們發現他的公園」。

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