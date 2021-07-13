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特種部隊死守陣地「子彈耗盡」投降　塔利班當街處決…收回22遺體

▲▼阿富汗特種部隊投降，遭塔利班當街處決。（圖／翻攝自Funker530網站）

▲阿富汗特種部隊投降，遭塔利班當街處決。（圖／翻攝自Funker530網站）

記者王致凱／綜合報導

國外軍事新聞網站近日公布影片，顯示有阿富汗政府軍官兵棄械投降後，仍遭疑似塔利班組織當街擊斃。美國有線電視新聞網（CNN）於13日證實影片的真實性，並引述當地紅十字會的說法，稱至少取回22具阿富汗特種兵的屍體。

根據CNN報導，這起事件發生在6月16日，影片拍攝的地點是靠近阿富汗與土庫曼邊境的道拉塔巴德鎮（Dawlat Abad），影片中遭處決的士兵隸屬於阿富汗政府軍特種部隊「Ktah Khas」（KKA）。影片點此

目擊者接受訪問時表示，特種部隊成員為了守住小鎮據點，與塔利班聖戰士進行了激烈的戰鬥，直到彈藥耗盡，最後慘被塔利班份子包圍。在這段約45秒長的影片中，可以聽見有人用普什圖語大喊說，「不要開槍，我求你們不要向他們開槍」、「你們普什圖人怎麼會殺阿富汗人？」普什圖人是阿富汗的主要民族。

當地紅十字會證實，共有22名特種突擊隊員的遺體被領回。報導指出，此事似乎與塔利班組織過去對於戰俘待遇的說法明顯不同。塔利班組織在阿富汗的地盤逐漸擴張，但他們也聲稱接受政府軍投降，甚至還宣稱會替投降的士兵支付返鄉旅費。

不過，塔利班組織向CNN表示，這段45秒影片是偽造的，目的是要讓政府軍不敢輕易投降。塔利班發言人還說，在當地投降的24名特種部隊成員仍被扣留中，但未能提供任何證據。阿富汗國防部也認為，這些突擊隊成員已經遇害。

有目擊者進一步指出，當天特種部隊協同幾輛戰車進駐小鎮，但戰鬥打響後不到2個小時就耗盡了彈藥，也無法得到空中支援，最終慘遭包圍。目擊者說，「塔利班把突擊隊員帶到街道中央，然後把他們全部射殺。」目擊者還說，部分塔利班聖戰士可能是外國人，因為他們使用著完全不同的語言。

報導稱，在美國政府宣布9月11日以前自阿富汗撤軍後，阿富汗政府軍與塔利班組織之間的的戰事激增，已經有數以萬計的平民被迫流離失所。塔利班組織則宣稱，已經有數千名政府軍「投誠」，並聲稱塔利班領導的伊斯蘭酋長國才是阿富汗人民的真正領袖。

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