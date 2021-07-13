2歲童當場爆血亡！老婆連生2胎女娃　他氣到抓女兒頭「狠甩牆上」

▲ 普拉薩德不滿沒有兒子當繼承人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度安得拉邦發生一起離譜案件，一名父親一直希望擁有兒子，自從妻子連生二胎女兒，便經常對她惡言相向，9日竟失控抓著未滿5歲的2名幼女頭部，用力朝牆壁來回碰撞，導致么女不幸死亡，大女兒也受到重傷。

當地媒體《Times Now》11日報導，這起事件發生於安得拉邦維濟亞訥格勒姆市（Vizianagaram），嗜賭如命的男子普拉薩德（K Prasad）6年前與拉克希米（Lakshmi）結婚，育有2女，分別為4歲的希莉（K Siri）及2歲的普拉瓦妮（K Pravani），日前親手將么女殺害。

根據《印度時報》，普拉薩德一直對於沒有兒子傳宗接代感到不滿，經常為此與拉克希米爭吵，9日晚間也為相同的原因與她發生口角，一氣之下竟抓著女兒頭部往牆壁猛撞，導致她們不斷流血，犯案後逃離家中。

拉克希米在鄰居幫助下將女兒送醫，但普拉瓦妮事發時當場死亡，送往國家醫院進行驗屍；希莉則傷勢嚴重，所幸情況穩定，現正接受治療。當地警方已經立案並展開調查，正追捕普拉薩德。

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