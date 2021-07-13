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對抗中國影響力　彭博：拜登政府擬推亞洲多國「數位貿易協議」

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美媒報導，拜登政府有意在亞洲印太地區推出多國數位貿易協議。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《彭博社》報導，拜登政府正在考慮，與印太地區經濟體簽署數位貿易協議，以抗衡中國影響力。多名知情人士透露，白宮官員目前仍在討論與起草協議細節，期盼相關規章成為日後數位經濟領域的標竿，包括數據使用規定、貿易便利化、電子海關安排等等。

知情人士們透露，此協議成員國可能包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、新加坡等國。白宮官員12日表示，政府目前沒有做出任何決定，但打算在許多領域深化與印太地區的關係。儘管如此，美國貿易代表署（USTR）卻拒絕評論。

美國前總統川普2017年決定退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP），任內尚未完成與英國、肯亞的貿易協議。拜登政府1月上任至今，主要關注執行現有規章，而非推進未完成談判，因此，此舉將被視為尋求新的貿易機會，以及向全球最具經濟、戰略重要性地區，提出經濟計畫的初步嘗試。

美國前代理副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）非常支持此協議。她指出，美方可以妥善利用印太地區現行協議，達成目標，「數位貿易協議能讓美國回到亞洲貿易賽局中，同時也好好考慮重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的優點」。

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