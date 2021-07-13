基隆嶼微解封開放預約　1012人搶登記！24日正式登島

▲基隆嶼微解封7／13開放預約。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫警戒措施，自5月15日起配合管制措施封島的基隆嶼，13日開放預約，24日正式開放登島。開放預約首日截至下午2時，已有1012名遊客預約7月24日至8月8日基隆嶼登島行程，其中7月24日246人、7月25日207人，預約情形相當踴躍。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫警戒措施，基隆市政府訂定基隆嶼總量管制及相關防疫規定，提供旅客安心旅遊環境。基隆嶼每日登島總人數原限定1200個名額，降載為7成，上限為840人；船隻載客數降載為7成，且於下午4時後不開放登島。同時要求業者落實實聯制、公共場域（候船處）及全船定期清消、佩戴口罩、勤洗手、協助旅客量測體溫、手部消毒等防疫措施，並由導覽人員於解說時加強宣導防疫措施，以維護遊客安全。

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▲基隆嶼登頂高度182m。

曾姿雯表示，為推廣基隆生態觀光，基隆市政府自2019年起開放民眾登島旅遊，2021年自3月15日至10月31日開放基隆嶼登島，統計至5月14日封島前一天，已有2萬9936人登島，登島行程相當熱門。旅客除可登基隆嶼尋訪基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼８號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等「基隆嶼十景」。

曾姿雯說，也可以在「環島成就達成」及「登頂成功證明」打卡亮點拍照合影；亦可結合八斗子車站、海科館、潮境公園、大坪海岸、忘憂谷等特色景點安排一趟深度小旅行，旅遊途中也請記得品嚐基隆特色美食及購買基隆特色伴手禮，留下完美的基隆旅遊回憶。

▲基隆嶼木棧步道。

處長曾姿雯呼籲基隆嶼登島旅客仍需配合中央防疫措施規定，佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾之安全。市府將派專人加強督導船家落實防疫措施之情形，如有未落實總量管制及相關防疫規定，將依傳染病防治法裁處及實施違規計點，同時作為隔年核准登島營運資格之參考，以守護遊客健康及安全。詳情請上「基隆旅遊網」或「基隆嶼觀光預約平台」查詢。

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